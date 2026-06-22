DOCUMENT Barem de corectare și subiecte la Limba română – Evaluare Națională 2026. Când se afișează notele

Evaluare nationala 2026
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Elevii care au susținut proba la Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale 2026 pot consulta în curând baremul de corectare și subiectele oficiale publicate de Ministerul Educației. 

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

După susținerea probei, elevii și părinții urmăresc atât rezolvările oficiale, cât și calendarul publicării rezultatelor și al afișării notelor.

Elevii de clasa a VIII-a au susținut luni, 22 iunie, proba scrisă la Limba și literatura română, din cadrul Evaluării Naționale 2026.

Baremul si subiectul de la Limba română vor fi furnizare de site-ul Ministerului Educației, pe platforma dedicată subiectelor de examen și pot fi consultate în timp real pe stirileprotv.ro.

Evaluare Națională 2026 - Barem Limba și literatura română

Ministerul Educației publică baremul de corectare pentru proba de Limba și literatura română de la Evaluarea Națională 2026, documentul pe baza căruia sunt notate lucrările candidaților.

Baremul include răspunsurile considerate corecte și punctajul acordat pentru fiecare cerință, oferindu-le elevilor posibilitatea să își estimeze rezultatul obținut la examen. După afișarea acestuia, mulți candidați compară rezolvările cu răspunsurile din lucrare pentru a-și face o idee despre nota pe care ar putea să o primească.

Când vor fi anunțate rezultatele la Evaluărea Națională 2026

Rezultatele la simularea Evaluării Naționale 2026 vor fi comunicate în perioada stabilită prin calendarul oficial al examenului.

Lucrările sunt afișate online, în format anonimizat, iar ulterior pot fi consultate pentru a înțelege modul de notare și punctajul acordat.

Conform structurii generale a sesiunii EN 2026, rezultatele inițiale sunt urmate de o etapă de analiză și eventuale contestații, după care sunt publicate notele finale. Acest proces transparent permite elevilor să își evalueze corect performanța înainte de examenul propriu-zis și să își ajusteze pregătirea.

Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 8 iulie 2025. 

Calendar Evaluare Națională 2026

  • 22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
  • 24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă
  • 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00; vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor între 14:00 – 18:00
  • 2 – 3 iulie 2026: Continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor
  • 4 – 7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
  • 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale după contestații

Ce a picat la Evaluarea Națională 2026, proba la Limba română

Potrivit informațiilor apărute în spațiul online, la Subiectul I elevii ar fi avut de analizat două texte la prima vedere, „Mesteceni de hârtie”, de Veronica D. Niculescu, și „Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee”, de Carmen Strugaru.

La Subiectul al II-lea, candidaților li s-ar fi cerut realizarea unui rezumat al unuia dintre textele-suport, o cerință diferită de formatul obișnuit din anii trecuți, când accentul era pus, de regulă, pe redactarea unei compuneri sau a unui text argumentativ de minimum 150 de cuvinte.

Indiferent de conținutul concret al subiectelor, structura probei de Limba și literatura română rămâne cea prevăzută în metodologia Evaluării Naționale: Subiectul I este cotat cu 70 de puncte și include itemi de gramatică, vocabular și analiză text, iar Subiectul al II-lea, în valoare de 20 de puncte, vizează, în mod obișnuit, redactarea unei compuneri sau a unui text argumentativ pe baza uneia dintre lecturile date.

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