DOCUMENT: Ce subiecte au picat la Evaluarea Națională 2026, la proba de limba și literatura română: Rezumat la Subiectul II

Potrivit aceleiași surse, la Subiectul al II-lea, candidaților li s-a cerut realizarea unui rezumat al unuia dintre cele două texte-suport. Această cerință diferă de formatul folosit în anii anteriori, unde Subiectul al II-lea a presupus, de regulă, redactarea unui text argumentativ sau a unei compuneri de minimum 150 de cuvinte, legată tematic de unul dintre fragmentele de la Subiectul I.

Potrivit subiectelor apărute în mediul online, elevii au primit, la Subiectul I, două texte la prima vedere: „Mesteceni de hârtie”, de Veronica D. Niculescu, și „Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee”, de Carmen Strugaru.

Structura probei, conform metodologiei oficiale

Indiferent de conținutul concret al textelor-suport, structura probei rămâne cea stabilită prin metodologia Evaluării Naționale: Subiectul I are o valoare de 70 de puncte și cuprinde nouă cerințe de gramatică, vocabular și analiză morfo-sintactică, formulate pe baza celor două texte la prima vedere. Subiectul al II-lea este notat cu 20 de puncte și presupune, în mod obișnuit, redactarea unei compuneri sau a unui text argumentativ în legătură cu una dintre lecturile propuse.

Unde pot fi consultate subiectele oficiale

Subiectele complete urmau să fie publicate, după încheierea probei, pe site-ul stirileprotv.ro, dar și pe platforma oficială dedicată examenelor naționale. De asemenea, profesori de la Centrul Educațional Unirea au anunțat o rezolvare live a subiectelor, imediat după publicarea acestora, pentru a oferi elevilor și părinților posibilitatea de a verifica răspunsurile date în timpul probei.

De ce este importantă proba de astăzi

Nota obținută la Limba și literatura română la Evaluare Națională 2026 va fi inclusă în media de admitere la liceu, calculată ca medie aritmetică a notelor de la toate probele Evaluării Naționale 2026. Rezultatele inițiale ale examenului vor fi afișate pe 1 iulie, până la ora 12:00, urmate de perioada de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor, în zilele de 1, 2 și 3 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 8 iulie.

Până la publicarea oficială a subiectelor, informațiile apărute în mediul online despre conținutul testului rămân neconfirmate, iar elevii și părinții sunt sfătuiți să consulte exclusiv sursele oficiale pentru varianta certă a subiectelor și a baremului de corectare.