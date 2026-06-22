DOCUMENT: Ce subiecte au picat la Evaluarea Națională 2026, la proba de limba și literatura română: Rezumat la Subiectul II

Evaluare nationala 2026
Data publicării:
Data actualizării:
Evaluare nationala 2026 limba romana
Foto generata cu AI

Proba scrisă la limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale 2026, susținută astăzi, 22 iunie. Imediat după ora 10:00 în mediul online au început să circule imagini cu broșura de subiecte.

autor
A.C.

Potrivit subiectelor apărute în mediul online, elevii au primit, la Subiectul I, două texte la prima vedere: „Mesteceni de hârtie”, de Veronica D. Niculescu, și „Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee”, de Carmen Strugaru.

Potrivit aceleiași surse, la Subiectul al II-lea, candidaților li s-a cerut realizarea unui rezumat al unuia dintre cele două texte-suport. Această cerință diferă de formatul folosit în anii anteriori, unde Subiectul al II-lea a presupus, de regulă, redactarea unui text argumentativ sau a unei compuneri de minimum 150 de cuvinte, legată tematic de unul dintre fragmentele de la Subiectul I.

Subiectul la Evaluare Națională 2026 - Limba și literatura română

Structura probei, conform metodologiei oficiale

Indiferent de conținutul concret al textelor-suport, structura probei rămâne cea stabilită prin metodologia Evaluării Naționale: Subiectul I are o valoare de 70 de puncte și cuprinde nouă cerințe de gramatică, vocabular și analiză morfo-sintactică, formulate pe baza celor două texte la prima vedere. Subiectul al II-lea este notat cu 20 de puncte și presupune, în mod obișnuit, redactarea unei compuneri sau a unui text argumentativ în legătură cu una dintre lecturile propuse.

Unde pot fi consultate subiectele oficiale

Subiectele complete urmau să fie publicate, după încheierea probei, pe site-ul stirileprotv.ro, dar și pe platforma oficială dedicată examenelor naționale. De asemenea, profesori de la Centrul Educațional Unirea au anunțat o rezolvare live a subiectelor, imediat după publicarea acestora, pentru a oferi elevilor și părinților posibilitatea de a verifica răspunsurile date în timpul probei.

De ce este importantă proba de astăzi

Nota obținută la Limba și literatura română la Evaluare Națională 2026 va fi inclusă în media de admitere la liceu, calculată ca medie aritmetică a notelor de la toate probele Evaluării Naționale 2026. Rezultatele inițiale ale examenului vor fi afișate pe 1 iulie, până la ora 12:00, urmate de perioada de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor, în zilele de 1, 2 și 3 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 8 iulie.

Până la publicarea oficială a subiectelor, informațiile apărute în mediul online despre conținutul testului rămân neconfirmate, iar elevii și părinții sunt sfătuiți să consulte exclusiv sursele oficiale pentru varianta certă a subiectelor și a baremului de corectare.

Etichete: evaluare nationala, subiecte, limba romana,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Mihaela Evi a atras toate privirile cu o ținută care îi pune formele în evidență: ”Ești uimitoare!” / ”Mult prea frumoasă”
FOTO Mihaela Evi a atras toate privirile cu o ținută care îi pune formele în evidență: ”Ești uimitoare!” / ”Mult prea frumoasă”
Citește și...
Evaluare nationala 2026
Evaluare Națională 2026, Limba română. Ce subiecte au picat: Rezumat la Subiectul al II-lea

Peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a din întreaga țară susțin, începând de astăzi prima probă scrisă de la Evaluare Națională 2026 – examenul de limba și literatura română.

Evaluare nationala 2026
Evaluare Națională 2026: Elevii claselor a VIII-a susțin probele scrise ale examenului

Absolvenții clasei a VIII-a din municipiul București se pregătesc să susțină, începând de luni, 22 iunie 2026, probele scrise ale Evaluării Naționale, examen care marchează finalul ciclului de învățământ gimnazial și care decide admiterea la liceu.
Evaluare nationala 2026
Probele pentru Evaluarea Națională încep luni. Peste 148.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a s-au înscris la examen

Ministerul Educaţiei anunţă, vineri, că peste 148.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a s-au înscris pentru a susţine Evaluarea Naţională în 2.956 de unităţi de învăţământ/centre de examen. Probele încep luni, cu Limba şi literatura română.

Recomandări
Stiri Politice
LIVE UPDATE, învestirea Guvernului Veștea. Audierile încep la 12.00, plenul Parlamentului a fost convocat în această seară

Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului s-au reunit astăzi pentru a stabili calendarul învestirii Guvernului Veştea, după ce lista miniștrilor și programul de guvernare au ajuns, duminică seară în Parlament.

Vremea
ANM: Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile urcă până la 34 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că vremea va deveni deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării în intervalul 22 iunie, ora 10:30 – 24 iunie, ora 21:00. 

Evaluare nationala 2026
Evaluare Națională 2026, Limba română. Ce subiecte au picat: Rezumat la Subiectul al II-lea

Peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a din întreaga țară susțin, începând de astăzi prima probă scrisă de la Evaluare Națională 2026 – examenul de limba și literatura română.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 22 Iunie 2026

03:26:57

Alt Text!
iBani
iBani - 25 Mai 2026

13:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Episodul 12

44:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Iunie 2026

01:47:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

140.000.000€ pentru următorul transfer la Manchester City!

Sport

Transfer astăzi la Dinamo! A jucat la Campionatul Mondial și în Champions League