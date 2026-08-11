El transmite că ”oamenii trebuie să stea liniştiţi” cu privire la asigurarea consumului pentru populaţie şi ”serviciile-suport”.

”Teoretic, doar dacă avem incendii masive de vegetaţie din cauza caniculei sau, Doamne fereşte, dacă cineva se gândeşte într-un mod nepotrivit şi într-un loc nepotrivit să dea foc la un rest din agricultură şi să se atingă liniile Transelectrica şi de acolo să se declanşeze o reacţie care poate fi reversibilă, dar durează până când va fi reparat. Altfel, strict din oprirea Cernavodă 2 nu vom ajunge în situaţia de blackout. E clar că avem multe alte soluţii înainte de a dezechilibra sistemul naţional şi tocmai în acest sens Hotărârea de Guvern şi normativul Transelectrica a fost pentru a reduce acest risc, vorbim de reducerea voluntară de consum şi, evident, deconectarea manuală, pe care chiar nu o văd posibilă la marii consumatori”, a afirmat Cristian Buşoi, marţi seară, într-o intervenţie telefonică la TVR Info.

El a susţinut că în ceea ce priveşte populaţia şi serviciile-suport – spitale, instituţii – există ”suficientă producţie, în România, chiar şi în orele de vârf, pentru a asigura consumul”.

”Din acest punct de vedere, oamenii trebuie să stea linştiţi, a transmis Buşoi.