UE schimbă regulile pentru plantele modificate genetic. Miza: mâncare mai ieftină și recolte mai mari

Criticii se întreabă însă cât de sigure sunt pentru consumatori, cât de transparent va fi sistemul și cine va controla semințele din care pornește hrana noastră.

Este un vot important, pentru că schimbă felul în care Uniunea Europeană se raportează la inovația din agricultură. Ca să înțelegem miza, trebuie să vorbim despre diferența dintre cele două tipuri de intervenții genetice asupra plantelor.

Pe de o parte, avem organismele modificate genetic clasice, când se introduce o genă dintr-o altă specie într-o plantă, adică o modificare care nu ar putea avea loc în mod natural, prin metode tradiționale.

În Uniunea Europeană se cultivă, în prezent, o singură plantă modificată genetic: un soi de porumb folosit mai ales pentru hrana animalelor și cultivat în principal în Spania. În schimb, importăm multe produse modificate genetic, mai ales soia și porumb pentru hrana animalelor. Vorbim despre peste o sută de organisme modificate genetic autorizate pentru import și utilizare pe piața europeană, după evaluări de siguranță. Regulile UE în acest domeniu sunt printre cele mai stricte din lume.

Pe de altă parte, avem noile tehnici genomice. Cercetătorii modifică ADN-ul propriu al plantei, pentru a obține mai repede trăsături care ar putea apărea și prin metode clasice, dar în mult mai mult timp. Plantele pot deveni astfel mai rezistente la secetă, boli sau dăunători, de exemplu.

Camelia Donțu: „Mulți români, când aud «plante modificate genetic», se gândesc imediat la riscuri, la mâncare nesigură sau la controlul marilor companii. De ce ar trebui fermierii și consumatorii să aibă încredere în aceste noi reguli?”

Daniel Buda spune că Uniunea Europeană se află deja într-o situație contradictorie: cultivă o singură plantă modificată genetic – un soi de porumb folosit mai ales pentru hrana animalelor și cultivat în principal în Spania. În schimb, importăm multe produse modificate genetic, mai ales soia și porumb pentru hrana animalelor. Vorbim despre peste o sută de organisme modificate genetic autorizate pentru import și utilizare pe piața europeană, după evaluări de siguranță. Regulile UE în acest domeniu sunt printre cele mai stricte din lume.

„În România și în Uniunea Europeană se consumă foarte multe plante care sunt modificate genetic, dar aceste plante sunt sigure”, a spus europarlamentarul. El a dat exemplul soiei modificate genetic, importată în proporție foarte mare la nivelul Uniunii Europene și folosită în principal pentru hrana animalelor.