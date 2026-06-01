Asta pentru că programul „Legume în spații protejate” s-a extins anul trecut.

Femeie: „Sunt bune la gust. E atât de coaptă încât a crăpat.”

În județul Olt, solariile sunt pline de legume. Se cultivă tomate, ardei, castraveți, vinete, varză, fasole, salată, spanac și ceapă verde.

George Saliu, fermier: „E mai bine că nu punem toți, să ieșim grămadă, să ieșim numai cu roșii. E mai bine să ieșim și cu capia și cu vânăta și cu castraveți.”

Fermier: „Este un soi olandez care se caută foarte bine pe piață, este gustos, crocant - îl rupe - se poate mânca și așa.”

Față de roșii, ardeii sunt mai rezistenți. Prețul de plecare din fermă este apropiat de cel al tomatelor, între 10 și 12 lei pe kilogram, spun producătorii.

Marius Tănase, fermier: „Ne-a venit în ajutor să putem diversifica cultura, să avem și cultura de capia, cultura de iute, cultura de ardei gras. În general, este o cultură care ține mai mult decât cultura de roșii.”

Conform agricultorilor, roșiile se ieftinesc, pe măsură ce oferta crește.

Florian Vicsoreanu, fermier: „Am început recoltatul undeva la 10 mai și prețul era 14-15 lei/kg.”

Prin programul „Legume în spații protejate”, fermierii primesc 1.500 de euro pentru fiecare 1.000 de metri pătrați cultivați. Față de 2024, suprafața cultivată a crescut de la aproximativ 1.700 de hectare la peste 3.600, potrivit Ministerului Agriculturii.

Florentina Tănase, fermier: „30%, restul completăm noi. Era mai bine în anii trecuți, acopereau mai mult cheltuielile, acum suma e mai mică. E prea mică suma pentru cheltuielile care trebuie făcute.”

Anul acesta, peste 16.800 de fermieri s-au înscris în program.

La piață, cumpărătorii caută gustul românesc.

Cumpărătoare: „Le prefer pe ale noastre românești că sunt mai gustoase și trebuie să susținem și economia românească.”

Conform datelor de la Ministerul Agriculturii, cei mai mulți cultivatori înscriși în program sunt din Olt, Galați, Dolj, Giurgiu și Buzău.