Pentru prima dată, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune clar că discuția despre o vârstă minimă nu mai poate fi ignorată.

Pericolele din lumea digitala sunt uriase, de la depresie si anxietate pana la sinucidere, spune oficialul european.

Aproape toate statele membre vor o evaluare a acestei măsuri, iar Danemarca și alte nouă țări intenționează deja sa introduca o limită de vârstă pentru rețelele sociale. "Copiii nu sunt mărfuri, iar nicio companie tehnologică nu ar trebui să îi trateze astfel".

Cu acest mesaj, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat la Copenhaga, în cadrul Summitului european dedicat inteligenței artificiale și copiilor, că Uniunea Europeană pregătește noi reguli pentru protecția minorilor online.

Chiar din această vară ar putea fi gata o propunere legislativă care să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale până la o anumită vârstă.

Lipsa somnului, depresie, anxietate, autovătămare, dependenta, cyberbullying, sinucidere, toate sunt invocate aici la Bruxelles ca efecte ale unei lumi digitale care acapareaza copii si adolescenti.

Pentru România, miza este cu atât mai mare: sănătatea mintală este una dintre marile vulnerabilități ale sistemului medical, si ale societatii noastre, de la stigmatizare și lipsa personalului calificat până la accesul redus la servicii de sprijin.

De ce avem nevoie de o discuție despre sănătatea mintală?

Vicepreședinte al Parlamentului European, Nicu Ștefănuță: ”Nu mai trebuie să stigmatizăm. Este absolut normal să te confrunți cu probleme. Atunci când discutăm despre copii, cred că orice părinte ar trebui să își facă griji despre sănătatea mintală. Trebuie să avem un pachet de sănătate care să cuprindă și această parte”.

