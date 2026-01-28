În joc sunt 250 de posturi și un centru imens de date pentru schimbul de informații despre transporturile de intrare și de ieșire. Pentru sediu, concurează alte opt orașe europene, printre care Roma, Lille și Porto. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, prezintă candidatura României în Parlamentul European.

Noua autoritate Vamală va fi, pe scurt, centrul de comandă care îi ajută pe europeni să lucreze împreună atunci când vine vorba de mărfurile care intră și ies din Uniunea Europeană. Astăzi, fiecare stat are propriile filtre și propriile valori de risc, iar sistemul este fragmentat. Noua agenție ar urma să coordoneze un centru european de informații, ca să fie depistate mai repede transporturile cu probleme, de la produse contrafăcute la jucării ne-sigure. Acum se caută orașul care va găzdui această autoritate. Sunt nouă candidaturi depuse, inclusiv Bucureștiul, iar în competiție mai sunt Liej, Malaga, LIG, Zagreb, Roma, Haga, Varșovia și Porto.

România propune o clădire din Sectorul 3, de aproximativ 8.000m² cu săli moderne de ședințe și videoconferință, dar și zone securizate pentru echipele care lucrează cu date sensibile, plus o celulă de criză care poate funcționa non-stop. În dosar apare și nota de plată. Chiria ar fi de 113.000 euro pe lună, iar statul român spune că ar acoperi chiria timp de 15 ani. Se adaugă întreținerea peste 30.000 euro lunar și lucrările de amenajare, în jur de 3 milioane de euro. Comisia Europeană a evaluat candidatura României și a concluzionat că, în baza informațiilor din dosar, oferta îndeplinește criteriile cerute. În evaluare sunt menționate și aspecte foarte concrete pentru viața de zi cu zi a angajaților: creșe și școli, spitale și servicii medicale, dar și infrastructura de transport.

Corespondent PROTV: Care sunt, real, șansele României de a găzdui această nouă agenție vamală ?

Victor Negrescu, vicepreședinte Parlamentul European:: „România are șanse mici, din nefericire, pentru a obține această agenție, însă cred că putem să facem o figură bună care să permită României, pe viitor, să obțină într-adevăr o agenție europeană la noi în țară, pentru că suntem unul, una dintre puținele țări care nu are în prezent o agenție la noi în România. În consecință, noi trebuie să prezentăm argumentele noastre, să arătăm că am prezentat un dosar bun și trebuie să spunem că sunt argumente serioase în dosarul pe care țara noastră îl susține la Bruxelles. Avem o clădire viabilă, avem argumente pe zona de securitate.

Avem însă și puncte slabe și trebuie să le acoperim cu argumente suplimentare, pentru că totuși este o competiție importantă, o agenție care va angaja aproximativ 250 de persoane, care va gestiona toată zona aceasta de coordonare pe zona vamală. Vorbim aici de un lucru consistent și important pentru Uniunea Europeană, pentru că va trebui această agenție să aplice și noul cod vamal european, care presupune un control mai strict în ceea ce înseamnă produsele care vin în mod special din țări precum China.”

Corespondent PROTV: De ce șansele României sunt mici? Considerați că sunt mici, contează contextul geopolitic sau ne-am dus nepregătiți? Nu?

Victor Negrescu, vicepreședinte Parlamentul European: „România a decis să intre în această competiție pe ultima sută de metri. Cam acesta este dezavantajul, în contextul în care alte țări fac lobby de foarte mult timp. Și în sensul acesta dau un exemplu când România a reușit să obțină o altă structură europeană, Centrul European de Competențe în Materie Cibernetică.

Am făcut o campanie care a durat aproximativ doi ani și jumătate. Aici, practic a venit pe ultima sută de metri cu un dosar bun, dar trebuie să spunem că sunt țări europene care fac lobby de câteva luni bune. Aici aș sublinia în mod special Italia, Croația, care nici ea nu deține o agenție europeană, și în sensul acesta vedem în evaluare și puncte bune și puncte slabe. România îndeplinește foarte bine două din cele trei criterii importante. Mă refer aici, criterii legate mai ales de clădire, de condiții de viață, de disponibilitate a statului român în a sprijini această agenție. Stă mai prost pe zona de suport pentru agenție, suport logistic, suport tehnic, pentru că, din păcate, nu avem un ecosistem atât de bine dezvoltat în în domeniu și aici acest lucru riscă să ne coste. Vorbim de o decizie eminamente politică.”



