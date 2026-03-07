Horoscop 7 martie 2026, cu Neti Sandu. Se poate recupera o căsnicie

Vibrația zilei este 7 și o să luăm decizii înțelepte.

Horoscop 7 martie 2026 – PEȘTI

O revedere emoționantă și care poate aduce schimbări majore în viața voastră, cum ar fi să-l reprimiți pe acel om care dispăruse o vreme și acum se-ntoarce schimbat în bine. Ați putea da o fugă în alt oraș ca să vă întâlniți cu cineva la care țineți și să petreceți câteva ore minunate împreună.

Horoscop 7 martie 2026 – BERBEC

O să vă întoarceți buzunarele pe dos ca să puteți pleca într-o stațiune turistică să vă limpeziți creierii, să aveți chef de muncă de luni încolo. Sunt ceva răscoliri interioare și poate o să aveți o discuție între patru ochi cu cineva care vă vrea înapoi în viața lui, a ei, și vedeți și voi ce se poate face.

Horoscop 7 martie 2026 – TAUR

O apariție-surpriză! Vine cineva care v-a lipsit ca aerul și poate faceți cumva să fiți împreună, să vă construiți un viitor, că aveți multe în comun. O invitație la un spectacol, la o ceremonie, e rost de distracție și o să revedeți niște oameni dragi.

Horoscop 7 martie 2026 – GEMENI

Vi se anunță în vizită niște rude, prieteni și, dacă nu plecați la drum, o să vă prindă bine să petreceți o zi, două împreună și să ieșiți împreună pe la mondenități. Poate vi se înmânează un premiu, o diplomă, câștigați un meci, luați un examen, chiar și din a doua încercare. E un succes!

Horoscop 7 martie 2026 – RAC

E posibil să faceți cunoștință cu niște oameni de afaceri care vor să vă implice într-un business, de pe urma căruia veți avea cu toții de câștigat. Așa sună oferta! Vedem, la concret, ce și cum. Se poate să primiți o invitație la un botez ori poate e un majorat și o să fie totul cu încărcătură emoțională.

Horoscop 7 martie 2026 – LEU

Se anunță musafiri și, dacă aveți chef de stat acasă, îi primiți cu dragă inimă, dacă nu, vă dați întâlnire la un restaurant în oraș să petreceți ore bune împreună. O revedere cu cineva care intenționează să vă ceară iertare pentru vreo greșeală făcută cândva și se pare că o să vă prindă în toane bune și o iertați.

Horoscop 7 martie 2026 – FECIOARĂ

Se poate recupera o căsnicie, să vă împăcați și să aveți grijă să nu mai repetați aspectele neplăcute care vă aduseseră la separare și o să vă continuați povestea. Or să vă curteze mai mulți prieteni să le faceți o vizită, dar o să faceți și voi o selecție în funcție de timp și compatibilitate.