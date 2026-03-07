Horoscop 7 martie 2026, cu Neti Sandu. Se poate recupera o căsnicie

Moody’s menține ratingul României la Baa3 cu perspectivă negativă: Reducerea deficitului depinde de voința politică
Moody’s menține ratingul României la Baa3 cu perspectivă negativă: Reducerea deficitului depinde de voința politică

Horoscop 7 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu veștile pe care le-așteptam. O să ne lămurim în privința mai multor lucruri și o să avem acea disponibilitate să le fim de ajutor celor care au nevoie de noi.

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 7 și o să luăm decizii înțelepte.

Horoscop 7 martie 2026 – PEȘTI

O revedere emoționantă și care poate aduce schimbări majore în viața voastră, cum ar fi să-l reprimiți pe acel om care dispăruse o vreme și acum se-ntoarce schimbat în bine. Ați putea da o fugă în alt oraș ca să vă întâlniți cu cineva la care țineți și să petreceți câteva ore minunate împreună.

Horoscop 7 martie 2026 – BERBEC

O să vă întoarceți buzunarele pe dos ca să puteți pleca într-o stațiune turistică să vă limpeziți creierii, să aveți chef de muncă de luni încolo. Sunt ceva răscoliri interioare și poate o să aveți o discuție între patru ochi cu cineva care vă vrea înapoi în viața lui, a ei, și vedeți și voi ce se poate face.

Horoscop 7 martie 2026 – TAUR

O apariție-surpriză! Vine cineva care v-a lipsit ca aerul și poate faceți cumva să fiți împreună, să vă construiți un viitor, că aveți multe în comun. O invitație la un spectacol, la o ceremonie, e rost de distracție și o să revedeți niște oameni dragi.

Horoscop 7 martie 2026 – GEMENI

Vi se anunță în vizită niște rude, prieteni și, dacă nu plecați la drum, o să vă prindă bine să petreceți o zi, două împreună și să ieșiți împreună pe la mondenități. Poate vi se înmânează un premiu, o diplomă, câștigați un meci, luați un examen, chiar și din a doua încercare. E un succes!

Horoscop 7 martie 2026 – RAC

E posibil să faceți cunoștință cu niște oameni de afaceri care vor să vă implice într-un business, de pe urma căruia veți avea cu toții de câștigat. Așa sună oferta! Vedem, la concret, ce și cum. Se poate să primiți o invitație la un botez ori poate e un majorat și o să fie totul cu încărcătură emoțională.

Horoscop 7 martie 2026 – LEU

Se anunță musafiri și, dacă aveți chef de stat acasă, îi primiți cu dragă inimă, dacă nu, vă dați întâlnire la un restaurant în oraș să petreceți ore bune împreună. O revedere cu cineva care intenționează să vă ceară iertare pentru vreo greșeală făcută cândva și se pare că o să vă prindă în toane bune și o iertați.

Horoscop 7 martie 2026 – FECIOARĂ

Se poate recupera o căsnicie, să vă împăcați și să aveți grijă să nu mai repetați aspectele neplăcute care vă aduseseră la separare și o să vă continuați povestea. Or să vă curteze mai mulți prieteni să le faceți o vizită, dar o să faceți și voi o selecție în funcție de timp și compatibilitate.

Horoscop 7 martie 2026 – BALANȚĂ

Poate le faceți cinste unor prieteni, ieșiți la masă, la un spectacol, o fi vreun concert pe undeva și vă faceți acest cadou ca să vă simțiți cu toții bine. E posibil să-i pregătiți o petrecere-surpriză unui apropiat și să vă fie aplaudată inițiativa.

Horoscop 7 martie 2026 – SCORPION

O preocupare de grup o să vă scoată din casă și n-o să regretați, că vă încarcă frumos bateriile și or să vi se ia greutățile de pe umeri. O neînțelegere mai veche se poate volatiliza dacă o să fiți mai îngăduitori cu cel care v-a greșit, fără să vrea, poate.

Horoscop 7 martie 2026 – SĂGETĂTOR

Se poate să treacă cineva pe la voi pentru câteva ore și poate vă invită la un eveniment festiv mâine sau weekendul viitor, o nuntă, un botez, o aniversare, poate. Răspunsul de la cineva de care sunteți atașați sufletește întârzie, dar poate sunați voi, dați un mesaj! Nu e înjositor, să știți.

Horoscop 7 martie 2026 – CAPRICORN

Poate vă faceți timp să dați o fugă la niște prieteni cărora le-ați promis mai demult că treceți pe la ei și ați tot amânat vizita, acum însă o să vă duceți. O să vedeți, în sfârșit, un film sau un spectacol și o să fie și într-o atmosferă pe gustul vostru, cu cineva drag alături.

Horoscop 7 martie 2026 – VĂRSĂTOR

O să vă scoată la cafea cineva care vă vrea parteneri de afaceri și, dacă și voi sunteți dispuși, o să aveți o discuție de principiu, după care mai vedeți. Se poate să aibă loc o petrecere în familie și să pună toată lumea umărul ca să iasă totul frumos, ca la carte.

