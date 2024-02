Radiografie a comerțului online românesc. Cât de mult au cumpărat românii în 2023

În ce măsură magazinele online chinezești reprezintă o amenințare pentru comercianții autohtoni, care sunt principalele trenduri pentru 2024 și ce previziuni avem pentru acest final de an, a explicat invitatul emisiununii ePlan, Cristi Movilă, președintele Asociației Române a Magazinelor Online, antreprenor și expert în e-commerce.

Andrei Radu: Care a fost bilanțul pieței de e-commerce în 2023? Am crescut raportat la 2022?

Cristi Movilă, președintele Asociației Române a Magazinelor Online: „Creștem. Continuăm creșterea pentru că avem și o bază destul de mică de la care pornim. Uite, dacă ne uităm la numărul persoanelor care au acces la internet, încă suntem sub 100%. Era 93% în 2023. Dacă ne uităm la numărul oamenilor care cumpără online, la fel. Suntem sub 60%, în comparație cu țările nordice sau cu Marea Britanie sau cu țări foarte dezvoltate - unde avem 100% din oamenii care au acces la internet, cumpără online, pentru că de aici și beneficiul. De ce aș avea acces la internet sau îl folosesc doar pentru comunicații, doar pentru social media, doar pentru divertisment? Norvegia are 100%. Da, am continuat creșterea. Există și o oarecare temperare a investitorilor, a companiilor care activează în domeniu, al investițiilor pe care le fac în domeniu, pentru că nu mai observăm un interes atât de mare, raportat doar la sectorul de e-commerce, ci pur și simplu la comerț. Persoanele care cumpără produse, adică noi toți, le cumpărăm atât din magazinele fizice, cât și din online. De aici vedem și o creștere oarecum temperată. Avem de crescut foarte mult și suntem în continuare pe o bază destul de mică.

Mă uit la Cehia, mă uit la Polonia, mă uit la țări din jur, nu doar la țările nordice, unde cu toții aspirăm să ajungem. Vedem că există un potențial al sectorului de e-commerce de cel puțin 1.000.000.000 la 1.000.000 de locuitori.

Sectorul de e-commerce din România și, dacă ne uităm la totalul ponderilor tranzacțiilor efectuate online, se apropie de 7 miliarde pentru sectorul de bunuri, adică avem o creștere de 7-8%. Încă suntem în consolidare a datelor”.

