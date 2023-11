Sergiu Cadar, antreprenor: La începutul pandemiei se vindea orice. Dacă puneai un produs pe site, a doua zi aveai comenzi

Cei doi au vorbit despre verticala de ”Home & Garden” și cum a evoluat în e-commerce-ul românesc în 2023.

De asemenea, au vorbit despre cifre și tendințe, comportament de consum, canale de marketing eficiente, strategii de creștere în contextul economic actual, loializare a clienților și multe alte informații utile pentru oricine activează în domeniu.

Andrei Radu: Cum au evoluat vânzările la voi, anul acesta, că ne apropiem de finalul anului, comparativ cu 2022 și mai ales și comparativ cu anii de pandemie, unde am avut acolo boom-uri spectaculoase. Cum au fost ultimii 2 ani?

Sergiu Cadar: ”Ultimii 2 ani, pentru noi au fost un roller coster, începând cu perioada de pandemie, când, să zicem, chiar în primele săptămâni a fost acel black out, îl numesc eu, în care nu s-a întâmplat nimic, după care au izbucnit vânzările, au crescut la un nivel maxim, efectiv se vindea orice. Dacă astăzi puneai un produs pe site, deja mâine primeai comenzi. Nu știai de ce, ele se întâmplau. Era un lucru foarte bun și ne-a permis să creștem mult, să dezvoltăm, dar aș zice sub presiune, sub presiunea timpului de livrare, a onorării comenzilor față de clienți.

Pro TV

Deci a fost o mare provocare, aș spune. Și am tras niște concluzii în ideea în care în astfel de perioade este bine să stai să aștepți să vezi ce se va întâmpla, să nu iei acțiuni rapide în a transforma business-ul radical, pe baza nu știu, a experienței din ultimele luni”.

Andrei Radu: Practic, pandemia a fost un fel de Black Friday constant în fiecare zi.”

Sergiu Cadar: ”Da, da, neștiind când se termină”.

Pro TV

Andrei Radu: Ce s-a întâmplat după? Și te întreb pe tine, pentru că voi în zona asta de mobilier online, știu că foarte mulți în pandemie sunt acasă, și-au schimbat șifonierul, salteaua, ș.a.m.d. Doar că voi vindeți niște produse de folosință îndelungată. Cum au evoluat lucrurile după ce oamenii și-au schimbat deja prin casă niște lucruri, am ieșit din pandemie și iată ultimii 2 ani, 2022 - 2023, cumva, comportamentul ăsta de a ne întoarce în offline, de a ne duce la mall-uri, ce s-a întâmplat în zona de online?

Sergiu Cadar: ”În zona de online, clienții, bineînțeles că la începutul perioadei și-au comandat foarte mult, foarte mult mobilier, pentru a-și transforma casa, pentru a face mai confortabil. Odată cu încheierea pandemiei au fugit în vacanțe și n-au mai fost deloc interesați de a-și achiziționa ceva în casă. Perioada de anul trecut din vară s-a simțit foarte puternic. Un interes foarte, foarte scăzut pe zona aceasta. Noi ca și brand, ca și verticală, suntem accesați mai mult la nevoie. Și așa am crescut și clienții. În momentul când au nevoie de un produs în casă, atunci caută și se interesează să își facă această schimbare.”

Urmăriți integral discuția cu Sergiu Cadar, CEO Somproduct, în înregistrarea VIDEO a emisiunii ePlan!

Pro TV

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 28-11-2023 12:42