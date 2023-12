Evoluție și inovație în e-commerce: Care este impactul pachetomatelor asupra businessurilor și cât sunt de eficiente

Cei doi au vorbit despre livrarea la locker și care este impactul acesteia asupra businessurilor e-commerce, dar și despre situația pieței de comerț electronic din România la final de an și trenduri importante pentru 2024.

Andrei Radu: Când ați instalat primul locker în România? Cum a prins acest trend în țara noastră și cum stăm față de alte țări?

Cătălin Maftei, CEO și fondator Plăți Online și Poșta Panduri: ”În 2016, acum 7 ani de zile am fost primii care am instalat acest sistem în România. Față de alte țări este o creștere procentuală pe care o înregistrăm în România față de țările cu un e-commerce mai avansat. Soluția de locker este gândită în general pentru magazinele virtuale, ea a apărut ca o inovație de la DHL cu foarte mult timp în urmă.

Noi în 2014 am observat în sistemul de plăți online faptul că avem tranzacții care după ce se încasau se dădeau retur. Am observat că sistemul de livrare -dor to dor- funcționa în proporție de 80%, restul procentului nu ajungea la ușa oamenilor. Căutând o soluție în acest sens am descoperit aceste sisteme și am început să le dezvoltăm noi”.

Andrei Radu: De ce nu există o colaborare în piață între companii și vedem aceste lockere diferite unul lângă altul?

Cătălin Maftei: ”Eu militez pentru această idee de - open networking -, avem deja parteneri care folosesc rețeaua noastră de pachetomate. Noi avem implementat și avem această arhitectură open, ea a fost dezbătută la congresele la care am participat an de an.

Exemplele de reușită sunt senzaționale, în Singapore există o regelementare care spune că dacă vrei să faci o rețea de pachetomate trebuie neapărat ca ea să fie open. Asta înseamnă că orice curier sau comerciant care vrea să folosească locker-ul tău îl poate folosi”.

Andrei Radu: Câte lockere aveți în rețeaua voastră în București și în țară și cum vă diferențiați de concurență?

Cătălin Maftei: ”Astăzi în București avem în jur de 60 de lockere, iar la nivel național avem 100. Ce avem noi diferit este faptul că avem lockere cu temperatură controlată. Avem niște stații poștale digitale, containăre special construite de noi în care punem lockere în care avem control acces, supraveghere video, păstrăm temperatura constantă. Deasupra avem green roof care ajută foarte mult în ceea ce privește consumul de energie pentru a păstra temperatura contantă.

În momentul de față suntem singura soluție în România care folosește containărele pentru a livra produsele termosensibile: cosmetice, dulciuri, vin, mâncare pentru bebeluși și așa mai departe”.

