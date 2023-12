Cum să te descurci cu vânzările și după Black Friday. Virgil Pascu: „Toată lumea abia își revine”

Salut tuturor, sunt Andrei Radu, bun venit la ePlan. Astăzi vorbim despre digital marketing pentru e-commerce, și anume cum optimizăm campaniile în plin sezon de sărbători pentru a maximiza vânzările online. Ce urmează de la 1 ianuarie, care este impactul AI în marketing-ul online, cum optimizăm campaniile de performance max și care sunt principalele trenduri în digital marketing pentru 2024, sunt doar câteva din subiectele pe care le voi dezbate astăzi alături de Virgil Pascu, director la Publicis Media Precision.

Andrei Radu, CEO&Founder GpeC: Aș vrea să pornim un pic cronologic, pentru că uite, se apropie o lună de când s-a terminat Black Friday. Incredibil cum trece timpul și chiar a fost un Black Friday de succes de data asta, am auzit foarte mulți retaileri online că s-au depășit cumva așteptările. Dar întrebarea care rămâne sau întrebarea cu care începem astăzi este e facem după Black Friday? Ce facem ca și marketeri online după Black Friday? Pentru că interesul consumatorilor scade, da, și noi cumva trebuie să să existe viață și după Black Friday, să supraviețuim și să vindem în continuare.

Virgil Pascu, director Publicis Media Precision: „Corect, corect, Black Friday este un eveniment, este o promoție ca oricare alta din timpul anului, doar că are o parte de o promovare mai mare, fiind un eveniment la nivel global și care a prins foarte bine în România datorită, cumva, aspectelor de fear missing out. Și de obicei, se întâmplă să fie un eveniment cumva la o scară mult mai mare decât o promoție normală. Știi că avem și Black Friday-uri de vară acum, și Blackfriday-uri de toamnă, și avem aproape de fiecare vară. Deci până la urmă trebuie să vedem ca o promoție, ce se întâmplă după orice promoție, lucrurile merg în continuare pe același făgaș. Noi trebuie să păstrăm în continuare bugetele active în campanii, trebuie să ținem campaniile active, evident, nu la aceleași bugete, ci vom reveni la bugetele de dinainte, perioade dinaintea perioadei de Black Friday, la bugetele normale, să spunem așa, pentru o săptămână de după o promoția avută. Evident, sunt utilizatori care au reușit să să cumpere de Black Friday și care sunt foarte mulțumiți de chestia asta, dar sunt și utilizatori care, cel puțin și mie mi s-a întâmplat, am produs în coș, am cardul pus, absolut tot, și când îi dau să cumpăr out of stock, ce ne facem dacă eu chiar îmi doresc acel produs, mă opresc din căutarea acelui produs sau din achiziția acelui produs sau încerc mai departe să văd unde reușesc să găsesc acest produs. Și atunci totuși ar trebui să fim prezenți în în piață cu campaniile noastre. Evident, nu la același volum, și foarte important aici ar trebui cumva să ținem active audiențele de dinainte de Black Friday și de după Black Friday. Exact pentru acest pool de oameni care nu a reușit să facă achiziții necesare”



Andrei Radu, CEO&Founder GpeC: Deci practic nu oprim motoarele...

Virgil Pascu, director Publicis Media Precision: „Nu oprim motoarele, dăm așa la relati, așa, în prima săptămână de după BF. Nu oprim motoarele, dăm așa la relati, așa, în prima săptămână de după BF, mai mult, că de Black Friday bugetele cresc foarte mult pentru că efectiv funcționează exact cum ai spus și tu. A fost un Black Friday de succes, am văzut și pe la clienți de-ai noștri, și pe la mulți alți retaileri că a fost de succes, trebuie să scădem bugetele pentru că e clar că prima săptămână este ca prima săptămână din ianuarie, aș putea spune că toată lumea abia își revine de doar un eveniment destul de mare, și atunci bugetele ar trebui să fie mai mici, dar atenție, trebuie să fie într-un procent astfel încât să nu afecteze machine learning-ul campaniilor.

