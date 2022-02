Digital Marketing în E-Commerce: Tips & Tricks pentru magazinele online cu Robert Dumitru, Director Adjunct MTH Digital

Invitatul noi ediiți ePLAN este director adjunct în cadrul agenției MTH Digital, agenție de full service de digital marketing care se prezintă ca fiind un departament de marketing online externalizat pentru businessurile E-Commerce.

Andrei Radu: Care ar fi canalele unde se pot promova în momentul de față magazinele online?

Robert Dumitru: Ce ne place nouă să spunem este că putem să începem de la Adam și Eva ai online-ului și anume internetul. Este foarte bine să avem o bază statistică. Înseamnă că ne putem uita prin tool-uri, cum ar fi Similarweb Pro, să vedem care au fost cele mai vizitate site-uri ale anului 2021. În aceste topuri, pe Google, apoi ne uitam la partea de YouTube, Facebook, apoi restul rețelelor sociale. Pe baza acestora ne putem da seama care ar putea fi canalele pe care noi ne putem uita după audiența noastră și automat să îi și targetăm. La ce ne uităm exact este că, de exemplu, pe partea aceasta de rețele sociale, Facebook în continuare este regele conținutului și anume avem undeva la 13 milioane de conturi active în momentul de față. Instagram a avut o creștere enormă față de începutul pandemiei, în martie 2020, când eram undeva la 3.8 milioane. În acest moment, pe ultimele statistici din ianuarie 2022, suntem la 5.7 de milioane. Apoi ne uităm și la ultimele rețele apărute, și anume TikTok care, în acest moment, este undeva la 5.3-5.4 milioane de utilizatori. Și automat Linkedin pentru profilurile de bussines, care este undeva la 3.3 milioane. Pe baza acestor statistici ne putem da seama exact unde este publicul nostru țintă.

Andrei Radu: Există multiple canale de promovare, însă cum îți identifici corect profilul de Buyer Persona care se pretează bussinesului tău?

Robert Dumitru: Aici sunt câteva tool-uri pe care le putem folosi. Ideea pe care trebuie să pornim este această analiză de audiență. Profilul de buyer persona ar trebui să fie la baza oricărei strategii, fie că vorbim de mediul online, fie că vorbim de mediul offline etc. Cum putem face asta: ne pretăm la un magazin online. În primul rând trebuie să avem instalat pe site Google Analytics, care este un principal tool gratuit dat de către Google și este extrem de puternic în a mă ajuta să construiesc audiența. Deseori, ce vedem în cadrul clienților noștri este că acest tool este implementat greșit. Tocmai de aceea, chiar în agenție am dezvoltat o persoană care este specializată pe partea aceasta pentru a ne ajuta să definim care este audiența țintă. Și aici lângă Analytics avem două rapoarte principale: Affinity categories - care îmi spune mie, utilizatorul care a ajuns pe site-ul meu pe ce alte site-uri a mai navigat, apoi ne uităm și la In Markets Segments, și anume ce căutări a făcut utilizatorul respectiv înainte să ajungă pe site-ul meu. Pe lângă Google Analytics ne putem uita pe Facebook Insights. În momentul în care o pagină de Facebook a atins 100.000 de fani, automat devine un interes pe care noi îl putem targeta. Pe baza acelui interes ne putem uita și care este audiența pe acea pagină.

Andrei Radu: Foarte multe vizualuri care sunt făcute greșit, adică nu creează engagement, nu creează conversie. Cum ar trebui să fie făcut un vizual ca să vinzi mai mult?

Robert Dumitru: Sunt câteva lucruri pe care le putem pune într-un mic check list. Primul lucru pe care îl putem face este partea de elemente umane, de a avea un om în vizualul meu. Aceasta chestiune îmi poate crește cantitatea de click pe acel canal (CDR). CDR-ul mediu în cazul Facebook și în cazul Instagram este de 2% în cadrul Facebook Ads, 0,88% în cadrul Instagram Ads. Un alt lucru pe care îl putem face este direcționarea utilizatorului prin acest element uman, însemnând că dacă eu mă uit într-o anumită direcție, mă uit prima dată către ceea ce cunosc și anume omul. Apoi, după ce văd omul respectiv, văd că privește într-o anumită direcție și acolo să fie mesajul principal al campaniei mele. Un alt lucru pe care îl mai putem face este inclusiv o mică analiză asupra produselor pe care le-am folosit eu în vizual, în trecut, și pe baza acelora să iau decizii dacă vizualul acela a mers bine sau nu.

Andrei Radu: La ce buget de marketing ar trebui să mă aștept atunci când îmi fac predicțiile de business pentru a putea să vând?

Robert Dumitru: Inclusiv oamenii de acasă, cei care doresc să-și construiască un magazin online, își pot face anumite calcule legat de care ar fi un buget realist. În primul rând, în cadrul Google te poți folosi de un tool care se numește Key Word Planner și acolo pot vedea care sunt volumele de căutăre pe anumite cuvinte cheie. Dacă ar fi să ne gândim care este un buget minim de investit în orice canal pe care vrei să îl crești pentru magazinul tău online, în general ar trebui să fie undeva la 1000 de euro pentru fiecare canal. Apoi, pe baza acelora, poți să îți dai seama dacă bugetul investit este sau nu fezabil. Un alt lucru pe care îl mai pot face oamenii care vor să-și construiască un magazin online este să meargă pe ideea că undeva la 10 până la 30% din bugetul alocat ar trebui să fie considerat un „buget de ars” care să-mi aducă mie trafic calitativ pe site.

Andrei Radu: Cum îmi dau seama dacă ale mele campanii sunt pe drumul cel bun sau dacă trebuie la un moment dat să schimb ceva?

Robert Dumitru: Aici ar trebui să avem două lucruri în considerare. Sunt obiectivele clasice de marketing - aici putem lua în considerare dacă campaniile merg pe canalele respective. Sunt câteva lucruri pe care le putem face, în ideea în care suntem cu promovarea pe Google Ads, atunci pot intra și să schimb strategia de licitație pe un maximize conversion value, adică îi spun lui Google să-mi optimizeze mie comanda medie de pe site. Apoi dacă ne uităm la un cost de achiziție pot să-mi modific campaniile pe maximizarea numărului de conversii, dar la un anumit cost per acțiune. În Facebook Ads putem face același lucru, doar că metricii se numesc diferit.

Andrei Radu: Care sunt trendurile în Digital Marketing, în 2022?

Robert Dumitru: În primul rând ne uităm la era cookie-less, atât pe Facebook, cât și pe Google. Asta înseamnă că Facebook și Google nu se mai pot uita în spate să vadă care era exact comportamentul consumatorului. Acum totul se bazează pe ce căutări și pe ce fel de tipar are respectivul consumator. Aici intervine trendul major. Businessul trebuie să se concentreze cât mai mult pe partea de OMD media, să afle cât mai multe detalii despre proprii săi utilizatori. Aici este extrem de importantă partea de creare a unei comunități.