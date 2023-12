Ce este brandingul: cum ajută în dezvoltarea afacerilor și care este principala greșeală pe care o fac antreprenorii

Discutăm despre toate alături de Roxana Hurducaș, consultant și expert în strategie de branding de peste 17 ani, din care 10 ani a petrecut alături de Fan Curier din postura de director de marketing și comunicare.

Roxana Hurducaș: Există tot felul de definiții. Nu există o definiție standard la care să ne raportăm. Mie îmi place să spun sau să cred că branding-ul este magia de a deveni de neuitat. Dar, de fapt, procesul de branding vorbește despre fiecare sentiment, fiecare gând care îți apare atunci când te gândești la numele unei companii. Sunt multe elemente care construiesc acest sentiment sau acest gând, de la cum ți se vorbește la telefon, la cum arată ambalajul, la cum arată site-ul și la cum arată logo-ul. Cea mai des întâlnită greșeală pe care o fac antreprenorii și afacerile este să creadă că dacă au un logo, au brand brand, avem branding. Acesta este logo-ul nostru, logo-ul. De fapt, identitatea vizuală, logo-ul și declinările pe mai multe canale și mai multe livrabile sunt doar o parte din tot ceea ce înseamnă procesul de branding.



Cum cum construim un brand? De unde începem? De unde pornim în construcția unui brand?

Roxana Hurducaș: Că tot am vorbit despre logo, nu începem cu logo-ul OK, pentru că identitatea vizuală ar trebui să reflecte esența brand-ului respectiv. Așa că la designer când îl rugăm să ne facă logo-ul, trebuie să mergem cu un brif și în briful acela ar trebui ca noi să-i spunem care este identitatea noastră de brand, ce face compania, cui se adresează, care este personalitatea, cum ne poziționăm. Prin poziționare înțelegem locul din percepția consumatorului pe care o companie îl ocupă, e ne diferențiază de competiție. Care sunt atributele brand-ului nostru? Avem o radiografie, se numește identitate de brand. Avem de asemenea o strategie, adică drumul pe care îl stabilim pentru a ne atinge viziunea, adică destinația. Și cu toate lucrurile astea, frumos, mergem la designer și spunem asta: „Este identitatea noastră de brand. Te rugăm să ne ajuți cu o identitate vizuală care să reflecte perfect tot ceea ce noi am pus aici”.

Mai multe detalii aflați din clipul video de mai sus.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 21-12-2023 12:27