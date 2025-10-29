Virozele din primii ani, benefice pentru imunitate. „Nu stimulați imunitatea copiilor cu medicamente”

Doctor de bine
29-10-2025 | 09:00
Virozele, frecvente în această perioadă, sunt utile pentru maturizarea sistemului imunitar al copilului. La polul opus, găsim preparate pentru stimularea imunității, care au în compoziție părți din bacterii.

autor
Andreea Groza

Nu le folosiți pentru copii. Pot fi drumul spre boli autoimune.

În copilărie, nu sunt recomandate medicamentele pentru stimularea imunității, ca să reduceți frecvența virozelor. Sistemul imunitar poate fi astfel stimulat într-o direcție greșită. Iată care sunt mecanismele.

Până la 2 ani, copilul suferă frecvent de viroze respiratorii. În ciuda neplăcerilor asociate, virozele obișnuite sunt utile pentru maturizarea sistemului imunitar al copilului.

Ce fac virozele în primii ani de viață sistemului imunitar?

Dr. Brândușa Petruțescu, medic primar alergologie-imunologie: „Dezvoltă în direcția corectă – nu mai există riscul să devieze aberant spre alergie. Sunt două direcții separate – una corectă, împotriva bacteriilor, virusurilor. Și alta greșită – împotriva acarienilor, prafului, polenurilor, epiteliilor de câine și pisică, mucegaiuri.”

Tot în direcția corectă, sistemul imunitar se dezvoltă dacă țineți în casă un animăluț. Și dacă copilul e dus cât mai des în natură – să se murdărească.

Pe piață există preparate pentru stimularea imunității, care au în compoziție părți din bacterii. Nu le folosiți pentru copii, ne spun alergologii:

Dr. Brândușa Petruțescu, medic primar alergologie-imunologie: „Mare grijă cu copilașii al căror sistem imunitar e în dezvoltare și îl stimulează prea mult sau într-o direcție greșită. Care pot fi bolile autoimune, mai grave decât bolile alergice. Nu ne jucăm cu acest complex sistem imunitar. Sistemul imunitar e în dezvoltare accentuată până la 12 ani. Nu are nevoie de suprastimulare prin medicamente.”

La vârstă tânără și foarte tânără, medicii găsesc frecvent boli autoimune, care au manifestări în articulații. Lupus eritematos, spondilită, poliartrită. Acestea se țin în control la reumatologie.

Dr. Ruxandra Teodorescu, medic primar reumatologie: „În bolile autoimune apare un sindrom inflamator în sânge plus anticorpi specifici.”

Durerile articulare au nevoie de evaluare la medic, astfel încât acesta să facă diferența între leziuni degenerative și reacții aberante ale sistemului imunitar. Tratamentul este complet diferit.

