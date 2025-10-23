Vârsta de la care este recomandată ecografia mamară. Controlul poate preveni cancerul și poate salva vieți

Doctor de bine
23-10-2025 | 12:17
80% dintre nodulii, care apar în sân, nu înseamnă cancer. Dar dacă apare un nodul palpabil, aveți nevoie de investigații obiective, care certifică că totul este bine. De cele mai multe ori, cancerele de sân nu se palpează în stadii incipiente.

autor
Andreea Groza

Este motivul pentru care se face ecografie mamară de control, în fiecare an, în lipsa simptomelor.

Aceasta deoarece vorbim despre cel mai frecvent tip de cancer. 

Este recomandată ecografia anuală pentru control

Corespondent PROTV:O ecografie mamară pe an, de la 20 de ani. De ce să venim fără frică?”

Dr. Claudia Teodorescu: „Pentru că într-adevăr peste 80% din nodulii, care apar în sân, nu înseamnă cancer. Există noduli tipic benigni, nu ridică probleme. Există noduli probabil benigni. Pentru aceștia ori facem biopsie ori îi urmărim 2 ani să vedem dacă sunt stabili. Există noduli cu aspect atipic și noduli cu caractere tipic de malignitate, facem biopsie. Dar chiar dacă, statistic, cei mai mulți sunt benigni, adică nepericuloși, trebuie să venim la medic și medicul să vadă obiectiv că nu e nimic rău. Să știți obiectiv că sunteți bine, nu doar să aveți o impresie că sunteți bine pentru că nu simțiți nimic sau nu palpați nimic.
De la 25 de ani, o dată pe an, ar trebui să facem ecografie mamară de control. În lipsa simptomelor. Iar de la 30 de ani, nu trebuie ratată, an de an. Sânul e un organ supus riscului. Iar cancerul de sân e cel mai frecvent tip de cancer.”

Corespondent PROTV: „În privința cancerului de sân nu există prevenție, există doar depistare timpurie. Ce înseamnă depistare timpurie?”

Dr. Claudia Teodorescu:Din acest motiv facem ecografie de rutină, an de an, când nu simțim nimic în sân. Doar așa descoperim leziuni maligne extrem de mici, 3-4 mm. La tumorile maligne descoperite sub 1 cm, nu se face chimioterapie. Operația e conservatoare, nici nu se vede că ați făcut o operație. Dar după, se face radioterapie, chiar dacă tumora a fost foarte mică. Rata de supraviețuire este de peste 95%. După câteva luni de tratament, practic, dispare boala. Și avem șansa să ne vindecăm doar dacă venim, an de an, la investigații de rutină.”

Corespondent PROTV:Și dacă îmi fac temele și an de an vin la ecografie mamară. După 40 de ani, ecografie coroborat cu mamografie, am șansa ca în acest an să nu apară o boală malignă nerezolvabilă?”

Dr. Claudia Teodorescu: „Riscul nu este zero. Sunt cancere extrem de agresive, care evoluează extrem de repede, dar sunt rare. Pentru cele mai multe forme de cancer, care pot apărea în sân, dacă veniți în fiecare an la control ecografic, sunteți în limita de siguranță. Da, după 40 de ani, este extrem de importantă mamografia. În tările din Vest, unde există program de screening pentru cancerul de sân - aceasta înseamnă mamografie de control, la intervale regulate - a scăzut mortalitatea prin cancer de sân cu 30%, ceea ce este enorm.”

Ecografia este esențială înainte de sarcină

Corespondent PROTV:De ce am nevoie de ecografie mamară înainte de sarcină, în lipsa oricăror simptome?”

Dr. Claudia Teodorescu:Dacă există o leziune malignă în sân, incipientă, aceasta va evolua foarte repede în sarcină. Carcinomul intraductal se dezvoltă în canalele lactifere, prin care curge laptele. Se poate extinde mult, înainte să treacă de pereții acestor canale. Și putem să vedem un sfert, jumătate din sân afectat. Da, trebuie să fie regulă. Înainte de sarcină, se face ecografie mamară de control pentru siguranță.”

Sursa: Pro TV

cancer mamar, ecografie mamara

Dată publicare: 23-10-2025 11:14

