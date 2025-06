Testele antidrog pot da rezultate false din cauza unor medicamente uzuale. Ce spun specialiștii

Specialiștii spun că multe medicamente – inclusiv unele fără rețetă, precum cele pentru tuse sau durere – pot genera rezultate pozitive, dar acest lucru nu înseamnă că șoferii care au luat astfel de tratament reprezintă un pericol în trafic.

Gabriel Gorun, medic primar medicină legală: „Ceea ce face ca legislația noastră să fie extrem de impredictibilă pentru șoferi este faptul că există atenționări în prospect legate de afectarea capacității de a șofa odată consumat unul dintre medicamentele care conțin substanțe psihoactive, dar fără a se spune și care ar fi durata până la care detecția acelui medicament este posibilă. Aici apare marea diferență și de înțelegeri și nu numai pentru întreaga lume non medicală, chiar și în lumea medicală - diferența între durata de efect a substanței și durata de detecție a acesteia în organism. Tratamentele medicale se aplică prin repetarea dozei și aplicarea unei anumite doze tocmai în scopul de a obține un anumit efect”.

Medicul spune și că, „în momentul în care concentrația substanței scade în corpul nostru, în urma metabolizării, în urma eliminării, acea substanță nu își mai face efectul, de aceea am nevoie de o nouă doză”.

„Dacă eu las medicamentul să se epureze complet, fără să mă readministrez voi avea însă prezența substanței în organism pentru o perioadă foarte lungă, comparativ cu durata efectului acesteia. Banala codeină, de exemplu, are un efect de 4-6 ore, însă detecția în laboratoarele noastre, care se face cu aparatură extrem de performantă și care are niște niveluri de investigare toxicologică foarte, foarte scăzute, cam de 100 de ori sub concentrația la care codeina este activă, face că de fapt codeina să poată fi detectată până la 48 de ore. Și iată că vorbesc aici doar de medicamentul care relativ are o epurare rapidă”, spune Gabriel Gorun, medic primar medicină legală.

