Rezistența la insulină apare înainte de diabetul de tip 2, dacă ne îngrășăm. În pre-adolescență și adolescență se constată rezistența la insulină fiziologică. Reversibilă, cu două condiții.



În adolescență, celulele nu sunt foarte sensibile la hormonul insulină. Așa cresc adolescenții. Rezisteța la insulină e reversibilă în această perioadă.



Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: ”Hormonii de creștere şi hormonii sexuali care încep să fie crescuți în perioada pubertară, ei se opun activității insulinei, ei cresc glicemia, insulina o scade. Toți acești hormoni, se numesc hormoni de contrareglare, și insulina e împiedicată temporar să își facă treaba”.



Dacă adolescentul mănâncă prost, poate apărea prediabetul.

Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: ”Dacă copilul mănâncă mult și prost, foarte mulți carbohidrați procesați, fast food, dacă doarme puțin, această perioadă fiziologică se tranformă în rezistența la insulină, care tinde să devină permanentă”.



Mâncare corectă, somn și activitate fizică – este ceea ce are nevoie orice copil, orice adolescent.

În copilărie, dar și în adolescență - vă recomandăm să nu le dați suc proaspăt de fructe. Sucul fructelor, fără fibre așadar, se duce din stomac direct în ficat.

Roxana Voica, Medic gastroenterolog: ”Problema e că am scăpat de aceste fibre, nu mai avem la nivelul stomacului, la nivel pereților nimic să ne protejeze. Biciuind ficatul direct, se transformă în grăsime și în substanțe pro-inflamatorii, ne inflamează”.

”Treptat, biciuind ficatul, această grăsime se transformă în particule de colesterol rău și în acid uric. Acidul uric, pe care îl găsim în gută, dar de la această fructoză. De ce? Se blochează oxid nitric sintetaza, este o enzimă care se blochează când ficatul este bombardat de fructoză. Şi vedem la copii grăsime, un pic de obezitate abdominală, nu mănâncă multă carne, ci multe fructe sub formă de suc”.



Băut regulat, pe motiv că are vitamine, sucul proaspăt de fructe blochează enzima așa numită oxid nitric sintetaza. Aceasta reglează și arterele. Care e urmarea?



Roxana Voica Medic: ”Oxid nitric sintetaza este enzima care reglează foarte fin vasele de sânge, ca să nu facem tensiune și, când ea e blocată, nu mai poți să faci dilatația vaselor de sânge, și întâlnim mulți tineri cu hipertensiune”.

Orice lichid se absoarbe mult mai rapid decât orice aliment solid. Lichidele dulci nu sunt recomandate la vârstă mică.

