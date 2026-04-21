Decizia adoptată de Comisia Europeană spune următoarele: „conținutul de acizi grași trans (alții decât cei prezenți în mod natural în grăsimea de origine animală) din alimentele destinate consumului nu trebuie să depășească 2g la 100g materie grasă". Cu alte cuvinte nu contează cât e de gras, important e să nu fie trans.

De unde provin acizii grași trans

Răspunsul ni-l dă biochimia: sunt acizi grași nesaturați cu cel puțin o dublă legătură în poziție trans, contrar acizilor grași nesaturați din organism, care au dubla legătură în poziția CIS. De unde provin acizii grași trans? Avem 3 posibilități. Există acizi grași trans naturali, produși de stomacul animalelor rumegătoare (vacă, capră, oaie) care sunt prezenți în cantitate mică în carne și produse lactate.

Majoritatea acizilor grași trans au origine tehnologică și sunt produși prin procedee industriale precum hidrogenarea uleiurilor vegetale. Obiectivul acestei metode este transformarea uleiurilor lichide în grăsimi solide tip margarină. Tot acizi grași trans se pot forma în timpul procesului de prăjire, dacă uleiul este încălzit la temperaturi ridicate, indiferent dacă prăjirea e casnică sau industrială.

Produsele în care există acizi grași trans

Cei de origine naturală, care nu intră sub incidența acestui regulament, există în carne, mezeluri și brânzeturi obținute de la rumegătoare - carnea de porc este exclusă. Cei de origine tehnologică se găsesc în majoritatea produselor alimentare procesate- produse de patiserie și panificație, pizza, popcorn, biscuiți, mâncare semipreparată și congelată, deserturi ambalate, sosuri de orice fel sau ciocolata de proastă calitate.

Pe scurt tot ce conține margarină, grăsimi vegetale hidrogenate sau parțial hidrogenate, are acizi grași trans. Care sunt argumentele folosirii lor pe scară industrială? Prețul scăzut - față de unt, faptul că sunt stabili, rezistenți la râncezire și dau o consistență fermă produsului final.

Efectele asupra sănătății

Nu există un efect negativ direct, dar consumul lor în exces crește riscul de boli cardiovasculare. Impactul principal este asupra colesterolului: scade fracția HDL protectoare și crește fracția LDL, adică colesterolul rău. Atenție, creșterea riscului de boli cardiovasculare nu apare la consumul de acizi grași trans naturali!

Consumați produse mai puțin ambalate/prelucrate/industrializate și ultraprocesate. Dacă tot mâncăm un croissant, merită să fie cu unt. Citiți eticheta și alegeți calitatea, chiar dacă asta presupune un preț mai mare. Și evitați produsele care au în lista de ingrediente grăsimile vegetale hidrogenate.