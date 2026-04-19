Dacă ar intra în sânge, ar apărea inflamația cronică.

Veronica Lazăr, profesor universitar, doctor Facultatea de biologie: „Se știe, se spune despre sistemul imunitar că este un alt sistem senzorial, percepe informații, ocupă locul doi după sistemul nervos și percepe stimuli de altă natură, chimică, moleculele din microorganisme având capacitatea de a stimula sistemul imunitar.”

Toate microorganismele din mediu antrenează sistemul imunitar.

Din păcate, kilogramele în plus acționează și asupra sistemului de apărare. În interiorul colonului s-a constatat că microorganisme își măresc numărul în mod anormal. Se numesc firmicutes. Aceste bacterii ne-ar proteja de perioade cu foamete. Bombardate cu mâncare, își schimbă rolul. Ne explică medicul primar pediatru Steluța Boroghină.

Steluța Boroghină, medic primar pediatru: „Firmicutes sunt niște bacterii mai neprietenoase cu noi. Ele înmagazinează tot ce mâncăm și cresc depozitele. Ele cresc stocurile, ne protejează de foamete.”

Excesul acestora este nociv. Până la 12-13 ani, copilul are nevoie de trei mese și două gustări. În adolescență – de trei mese. Când devine tânăr adult și pentru tot restul vieții – două mese pe zi, fără ronțăieli între ele. Acest orar al meselor face parte din educația primară.

Pentru toate bacteriile care ne reglează sistemul imunitar contează diversitatea alimentelor: cel puțin 15 tipuri diferite de alimente pe zi. Contează și mișcarea.

Într-un program alimentar destinat pierderii ponderale în copilărie sau la vârsta adultă, cereți ajutorul medicului. El vă poate recomanda, în programul alimentar, și probiotice – adică bacteriile prezente în colon în mod normal.

Steluța Boroghină, medic primar pediatru: „Ele există peste tot, dar nu sunt universal valabile și nu merg pe orice patologie. Probioticele se iau la recomandarea medicului.”

Probioticele încearcă să echilibreze colonul și astfel sistemul de apărare să primească informații corecte de la bacterii.