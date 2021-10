Pielea și sistemul nervos au aceeași origine embrionară. Stresul le afectează simultan. Care sunt efectele

Descuamările scalpului apar frecvent și cer control medical. Aceasta deoarece pot să arate inclusiv afecțiuni.

Ne explică dr. Oana Firescu, medic primar dermatolog, în emisiunea ”Doctor de bine”, realizată de Andreea Groza și difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro și pe www.doctordebine.ro.

Andreea Groza: „Descuamările scalpului, le numim mătreață. Ce afecțiuni trebuie să excludeți?”

Dr. Oana Firescu: „Când ne gândim la mătreață, ne gândim la acele fragmente de piele, de culoare alb-sidefie, care cad de pe piele. În anumite condiții, pot să arate dermatită seboreică, cea mai severă formă de mătreață. Descumările apar pe zone care au producție mare de sebum, pe scalp, în sprâncene, pe aripile nasului.



Și o boală autoimună, numită psoriazis. Aici există un răspuns exagerat al sistemului imunitar, care se traduce prin regenerarea exagerată a pielii. În mod normal, stratul superficial al pielii se regerează la 28 de zile, în psoriazis la 5 sau la 10 zile. Apar leziuni, senzația de mâncărime.”

Andreea Groza: „Ați exclus aceste două afecțiuni. Dacă ne referim la descuamările obișnuite, avem și o cauză infecțioasă?”

Dr. Oana Firescu: „Gândim pielea ca un tot unitar. Acesta are pe suprafața ei bacterii, numite microbiom, care asigură funcția de barieră. În anumite condiții, unul dintre fungii (ciupercile) normali de pe suprața pielii - se numeste malassezia- se poate multiplica exagerat. Aceasta poate fi o cauză infecțioasă. Dar, de fapt, noi am dezechilibrat, am agresat microbiomul pielii, ceea ce a permis acestei ciuperci o dezvoltare exagerată.”

Andreea Groza: „Cum ne ajutați să controlăm o problemă estetică și o problemă medicală?”

Dr. Oana Firescu: „Refacem microbiomul, bariera cutanată. Cu ajutoul șampoanelor-tratament, care au substanțe active.

Trebuie să conțină în primul rând o substanță antifungică.

Și trebuie să aibă acid salicilic, care ne ajută să decuamăm cojițele. Și astfel să lăsăm substanța activă din șampon să ajungă la piele. Secretul este să folosim șampoane-tratament, se aplică de 2-3 ori pe săptămână, timp de 6 săptamâni. Se masează scalpul și se lasă 2 minute, abia apoi se clătește.”

Andreea Groza: „Cum faceți diferența între mătreață uscată și mătreață gasă?”

Dr. Oana Firescu: „Mătreața uscată este cea a scalpului uscat, la persoane cu pielea foarte uscată. Mătreața grasă - acele pelicule sunt grase, aderă la firul de păr.”

Andreea Groza: „Hormonii de stres destabilizează pielea. Cum se traduce dezechilibrul la nivel scalpului?”

Dr. Oana Firescu: „Dermatita seboreică e agravată de stres. Și atunci apar mai frecvent decuamările. Pielea și sistemul nervos au aceeași origine embrionară. Stresul le afectează simultan.”