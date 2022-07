Perioada concediilor, indicată pentru vizita la dermatolog. Șansele de vindecare pentru melanom sunt uriașe

Este recomandat să faceţi un control imediat după ce observați o formațiune colorată nouă. Această atitudine face parte din educația medicală primară.

În fiecare lună, verificaţi toată suprafaţa pielii. Nu mai des, deoarece e greu să sesizaţi modificări. Orice modificare de culoare trebuie văzută de medicul dermatolog. Fără frică.

Dr. Cătălin Popescu, medic primar dermatolog: „Trei sferturi din melanoame apar din piele, normal, a deci uită-te dacă îţi apare ceva nou. Nu se întâmplă nimic peste noapte. Ți-a apărut ceva, dacă e ceva consistent, mai bine întrebi, fără panică, şansele să fie ceva grav sunt mici.”

Celulele care formează exteriorul pielii, se numesc keratinocite. Deasupra lor, ca un scut, stă o substanţă neagră. Dă şi culoarea pielii. Acest pigment poate forma tumorile numite melanom.

Dr. Cătălin Popescu, medic primar dermatolog: „Foarte multe meloanome sunt subţiri, la melanoame de sub trei sferturi de milimetru grosime, şansa de vindecare la o tumoră agresivă cum e melanomul, dar prin operaţie, sunt de 95%”

La melanom, piesa se joacă în funcţie de cât de subţire este. Şi e subţire când e depistat precoce şi ca să fie depistat precoce trebuie să vii la medic.

Melanomul nu doare. Nu apar mâncărimi. Şansa de vindecare, doar prin intervenţie chirurgicală, este uriaşă, dacă veniţi la dermatolog, la scurt timp după ce observaţi o modificare pe suprafaţa pielii.

Din nou, cel mai important factor de prognostic în melanom este grosimea tumorii. O calculează anatomo-patologul, medicul care face biopsia.

Dr. Tiberiu Tebeica, medic primar anatomie patologică: „Un pacient cu un melanom de sub 1 mm grosime are şanse foarte mari să fie ok. Un pacient cu o grosime de 4 mm grosime - 4 mm nu e mult, dar microscopic e imens pentru tumoră, un melanom cu peste 4 mm sunt şanse să aibă deja metastaze. Dacă un melanom e excizat în fază incipientă am salvat viaţa pacientului. Când un melanon are sub 1 mm grosime, şansele sunt foarte mari ca pacientul să se vindece”.

După suspiciunea de melanom - pe care o face dermatologul - e recomandată investigaţia numită limfo-scintigrafie. Aceasta detectează aşa-numitul ganglion-santinelă, adică ganglionul care primeşte primul celule tumorale din melanom. Se face în timpul operaţiei.

