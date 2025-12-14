Paracetamolul la copii și adulți. Cum să-l folosești în siguranță și să eviți supradozajul

Suntem în sezonul virozelor. Și toți am luat acest medicament, când am fost răciți, când am avut febră. Administrarea e posibilă din primele luni de viață.

În doza terapeutică, paracetamolul este extrem de eficient.

Dar în doză mare, unică sau desfășurată pe câteva zile, se leagă de celulele hepatice, duce la hepatită și, ulterior, la insuficiență hepatică severă. Iată cum ar trebui să procedați inclusiv în cazul copiilor și adolescenților.

Paracetamolul este cel mai utilizat antialgic și antitermic. Indiferent de vârstă.

Trei grame pe zi de paracetamol poate să suporte un adult.

Adică șase tablete de 500 mg. Pentru copii, se fac calculele per kilogram corp. Și e bine să le faceți corect.

Gabriela Nițescu, doctor toxicologie Spitalul Grigore Alexandrescu: „La copil se fac calcule per kilogram corp, doza maximă este 50 mg per kilogram corp. Un copil de 10 kg primește 20 ml din siropul care e dozat la 125 mg pe cinci mililitri. Prea mult paracetamol luat o dată sau doză mare în mai multe zile. Așa apar manifestările toxice. Vorbim despre cea mai frecventă intoxicație cu medicamente. Simptomele apar târziu de la ingestie.”

Gabriela Nițescu, doctor toxicologie Spitalul Grigore Alexandrescu: „Când vorbim de o doză unică toxică, debutează la 12 ore de când s-a produs ingestia: greață, vărsături, dureri abdominale, manifestări pe care le întâlnești și în alte boli abdominale. La 24-48 de ore apare hepatita acută. Pielea devine galbenă. Ficatul suferă, apar tulburări de coagulare.”

Gabriela Nițescu, doctor toxicologie Spitalul Grigore Alexandrescu: „Această afectare hepatică poate să ducă la distrugeri ale țesutului hepatic până la necesitatea transplantului hepatic.”

Andreea Groza: „Doză prea mare de paracetamol poate apărea și dacă vă administrați corect medicamentul, dar aveți o boală hepatică preexistentă, ne spun medicii. De asemenea, în această perioadă sunt viroze în care și ficatul e afectat și devine astfel mai sensibil la paracetamol.”

Gabriela Nițescu, doctor toxicologie Spitalul Grigore Alexandrescu: „Există viroze care au și afectare hepatică. Sunt multe viroze care pot să aibă în cadrul simptomelor afectare hepatică: viroze digestive, viroze respiratorii, viroze cu amigdalită și afectare hepatică în același timp. Au manifestări respiratorii și hepatice simultan: vărsături, diaree.”

Supradozajul de paracetamol are antidot. Împiedică distrugerea hepatică. Dacă vă dați seama că un copil sau un adolescent a luat prea mult, sunați la 112 și spuneți despre doza de paracetamol.

Dați acest medicament la dozele și în timpul recomandate de medic.

