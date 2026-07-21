Pulsul crește rapid și fără mișcare intensă? Hormonii tiroidieni în exces fac inima să bată mai repede. Dar și anemia determină inima să bată excesiv, la cel mai mic efort. Aflăm imediat cum situații perfect rezolvabile pot determina aritmii sau palpitații.

Fierul din celulele roșii se combină cu oxigenul. Așa respirăm. Tot fierul preia dioxidul de carbon și îl elimină. Trăim cu ajutorul acestui mineral. Când sunt prea puține celule roșii în sânge apare anemia.

Conf. univ. dr. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Dacă vrem să vedem care e statusul fierului în organism, nu trebuie să dozăm fierul în sânge, doar feritina în sânge, care ne spune despre depozitele de fier din organism. Și saturația transferinei, pentru că transferina e proteina care transportă, iar saturația ei e cea care ne spune dacă fierul e disponibil pentru globulele roșii.”

3 luni… trăiește o celulă roșie din sânge.

Fierul conținut de o celulă roșie e atât de important încât va fi recuperat de organism și nu distrus, odată cu celula îmbătrânită. Măduva osoasă produce celule roșii noi. Și va folosi... fier reciclat. 25 de mg de fier avem nevoie zilnic. Doar 2 mg pe zi luăm din ce mâncăm, în special din carne roșie. Restul e fier reciclat, din organism. Aveți anemie? Pulsul nu e... adecvat. Ne explică medicul cardiolog, specializat în activitatea electrică a inimii, Gabriela Răileanu:

Dr. Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Are anemie, are hemoglobina puțină și, când face cel mai mic efort, pulsul crește rapid peste 100 de bătăi pe minut. De ce? Inima simte nevoia de a recircula acea hemoglobină, să ajungă mai repede la mușchi. Determină un puls mai mare decât normal. La un pacient cu anemie, corectăm anemia și se va corecta și pulsul.”

Hormonii tiroidieni în exces fac inima să bată mai repede, chiar dacă nu... facem efort. Free T4, TSH și ATPO sunt analizele care ne arată cum funcționează tiroida. Corectați funcția tiroidei, veți corecta și pulsul. Rinichii reglează permanent electroliții sodiu și potasiu. Datorită lor, bate inima. Dacă nu îi reglează perfect, vor apărea aritmii.

Dr. Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Inima este un mușchi și el acționează pe baza modificărilor dintre sodiu și potasiu la nivelul membranei celulare. Rinichii elimină sau absorb aceste elemente ionice și, în funcție de modul în care funcționează rinichiul, nivelul lor în sânge crește sau scade. Trebuie să fie un echilibru, pentru că valorile nu trebuie mult modificate ca să vedem pe electrocardiogramă.”

Tulburările acestor electroliți se văd în electrocardiogramă. Dacă apar aritmii, adică palpitații, mergeți la medic, pentru că pot exista cauze banale. Odată corectate, se corectează și pulsul.