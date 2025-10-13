(P) Fibromul uterin se tratează modern prin chirurgie robotică

Doctor de bine
13-10-2025 | 16:12
×
Codul embed a fost copiat

Fibromul uterin poate fi tratat astăzi modern și eficient prin chirurgie robotică, o procedură minim invazivă care asigură precizie, recuperare rapidă și rezultate excelente pentru sănătatea femeii.  

autor
Stirileprotv

Andreea Groza: Ce înseamnă fibrom uterin?

Dr. Viorel Narcis Stoica: Fibromul uterin este o tumoră benignă, adică nu înseamnă cancer. Apare la 70-80% dintre femei. Fibromul uterin se descoperă la o ecografie transvaginală de rutină. În funcție de cum este localizat în uter, apar simptomele. Spre exemplu, un fibrom mare poate să fie asimptomatic. Un fibrom mic, dar prost poziționat în uter, produce sângerări, chiar dacă are 1 cm. Spre exemplu, infertilitate produce un fibrom mic, dar prost poziționat.

Andreea Groza: Ce înseamnă prost poziționat?

Dr. Viorel Narcis Stoica: Fibroamele, care afectează cavitatea uterină, locul unde va sta embrionul, dau infertilitate de cele mai multe ori. Un fibrom mare, de 7-8 cm, dar în exteriorul uterului, poate permite sarcina. Treaba noastră este să evaluăm corect când operăm și când nu.

Citește și
vitamina d
De ce este important să luăm vitamina D înaintea unei intervenții chirurgicale. Explicațiile medicilor

Andreea Groza: Cum tratați această tumoră benignă?

Dr. Viorel Narcis Stoica: Sunt tratamente medicamentoase cu oarece rezultate, dar ținem cont de vârsta femeii, când le prescriem. De exemplu, în premenopauză, medicamentele merg foarte bine. Apoi vine menopauza și fibroamele se micșorează oricum.

Andreea Groza: Dar dacă ne referim la perioada fertilă, în care vrem să avem și o sarcină, cum abordați cel mai modern fibromul uterin?

Dr. Viorel Narcis Stoica: Prin intervenție robotică. Uterul se află în pelvis, iar spațiul acestuia este extrem de îngust. Chirurgia robotică ne permite să vedem perfect 3 D și să ne folosim de mai multe mâini. Practic, sunt 4 brațe robotice, care operează în același timp. Și putem să vedem tot uterul, inclusiv partea din spatele acestuia. E imposibil la chirurgia clasică.

În chirurgia robotică, durerea post-operatorie este extrem de redusă și prin comparație cu intervențiile laparoscopice.

Sursa:

Etichete: advertorial,

Dată publicare: 13-10-2025 16:07

Articol recomandat de sport.ro
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Citește și...
De ce este important să luăm vitamina D înaintea unei intervenții chirurgicale. Explicațiile medicilor
Doctor de bine
De ce este important să luăm vitamina D înaintea unei intervenții chirurgicale. Explicațiile medicilor

Oasele nu se refac în condiții bune fără vitamina D. Înaintea oricărei intervenții chirurgicale, dar și în urma fracturilor, aveți nevoie de dozarea vitaminei D în sânge.

Descoperirea limfocitelor T reglatoare, premiată cu Nobelul pentru Medicină: echilibrul imunitar, cheia sănătății
Doctor de bine
Descoperirea limfocitelor T reglatoare, premiată cu Nobelul pentru Medicină: echilibrul imunitar, cheia sănătății

Doctorii și cercetătorii ne spun în fiecare zi că nu există medicamente sau suplimente care cresc, în general, imunitatea. Cele care promit creșterea generală a imunității, mai ales în sezonul rece, sunt doar promisiuni fără sens.

Molecula care te ajută să slăbești în somn. Ce face corpul nostru în pauza de 12 ore fără mâncare
Doctor de bine
Molecula care te ajută să slăbești în somn. Ce face corpul nostru în pauza de 12 ore fără mâncare

Biologic vorbind, ne învârtim după soare. La propriu. Soarele a stabilit să avem 3 mese pe zi. Și tot soarele a stabilit, culmea, să nu ronțăim toată ziua între mese.

Recomandări
Hamas a eliberat toți ostaticii israelieni în viață. Donald Trump, discurs în Parlament: ”Israelul a câștigat tot ce putea”
Stiri externe
Hamas a eliberat toți ostaticii israelieni în viață. Donald Trump, discurs în Parlament: ”Israelul a câștigat tot ce putea”

Toți ostaticii israelieni în viață au fost eliberați de Hamas, a anunțat luni gruparea armată palestiniană. Cadavrele ostaticilor decedați vor fi predate ulterior, a adăugat Hamas.  

Prețurile cresc, lefurile scad. Inflația depășește prognoza lui Isărescu. La cât a ajuns salariul mediu net în august 2025
Stiri Sociale
Prețurile cresc, lefurile scad. Inflația depășește prognoza lui Isărescu. La cât a ajuns salariul mediu net în august 2025

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în septembrie, de la 9,85% în august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, conform datelor INS.

Senatul dezbate moțiunea AUR împotriva ministrului Radu Miruță: A transformat ministerul într-o agenție de plasare pentru USR
Stiri Politice
Senatul dezbate moțiunea AUR împotriva ministrului Radu Miruță: A transformat ministerul într-o agenție de plasare pentru USR

Moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă, va fi dezbătută şi votată luni în plenul Senatului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
(P) Fibromul uterin se tratează modern prin chirurgie robotică

12:46

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 Octombrie 2025

48:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Octombrie 2025

01:47:41

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uscați de nepăsare

42:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28