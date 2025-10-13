(P) Fibromul uterin se tratează modern prin chirurgie robotică

Fibromul uterin poate fi tratat astăzi modern și eficient prin chirurgie robotică, o procedură minim invazivă care asigură precizie, recuperare rapidă și rezultate excelente pentru sănătatea femeii.

Andreea Groza: Ce înseamnă fibrom uterin?

Dr. Viorel Narcis Stoica: Fibromul uterin este o tumoră benignă, adică nu înseamnă cancer. Apare la 70-80% dintre femei. Fibromul uterin se descoperă la o ecografie transvaginală de rutină. În funcție de cum este localizat în uter, apar simptomele. Spre exemplu, un fibrom mare poate să fie asimptomatic. Un fibrom mic, dar prost poziționat în uter, produce sângerări, chiar dacă are 1 cm. Spre exemplu, infertilitate produce un fibrom mic, dar prost poziționat.

Andreea Groza: Ce înseamnă prost poziționat?

Dr. Viorel Narcis Stoica: Fibroamele, care afectează cavitatea uterină, locul unde va sta embrionul, dau infertilitate de cele mai multe ori. Un fibrom mare, de 7-8 cm, dar în exteriorul uterului, poate permite sarcina. Treaba noastră este să evaluăm corect când operăm și când nu.

Andreea Groza: Cum tratați această tumoră benignă?

Dr. Viorel Narcis Stoica: Sunt tratamente medicamentoase cu oarece rezultate, dar ținem cont de vârsta femeii, când le prescriem. De exemplu, în premenopauză, medicamentele merg foarte bine. Apoi vine menopauza și fibroamele se micșorează oricum.

Andreea Groza: Dar dacă ne referim la perioada fertilă, în care vrem să avem și o sarcină, cum abordați cel mai modern fibromul uterin?

Dr. Viorel Narcis Stoica: Prin intervenție robotică. Uterul se află în pelvis, iar spațiul acestuia este extrem de îngust. Chirurgia robotică ne permite să vedem perfect 3 D și să ne folosim de mai multe mâini. Practic, sunt 4 brațe robotice, care operează în același timp. Și putem să vedem tot uterul, inclusiv partea din spatele acestuia. E imposibil la chirurgia clasică.

În chirurgia robotică, durerea post-operatorie este extrem de redusă și prin comparație cu intervențiile laparoscopice.

