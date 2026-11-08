Vedem ovarele. Conțin celulele care au jumătate din informația genetică necesară unei noi vieți.

De la naștere, în ovare găsim toate celulele reproducătoare. Tot materialul genetic feminin. Aceste celule nu vor deveni mai multe odată cu trecerea timpului. Nu există medicamente să fie înmulțite și nici tehnici medicale. Din acest depozit, numit rezerva ovariană, pierdem celule lună de lună, odată cu menstruația. Când se termină depozitul de celule reproducătoare, apare menopauza.

În interiorul uterului, găsim endometrul, adică mucoasa care se elimină la menstruație. Este receptiv la hormoni. O femeie din 10 dezvoltă acest țesut și în afara uterului. Frecvent, pe ovare.

Ce este endometrioza

Boala se numește endometrioză. Spre deosebire de menstruația normală, țesutul nu are cum să părăsească corpul. Provoacă, așadar, inflamație, cicatrici și dureri pelvine severe, corelate direct cu fluctuațiile hormonale legate de ciclul menstrual.

Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist infertilitate: La endometrioză, dacă avem focare de endometrioză pe ovare, de multe ori cauterizăm focarele de endometrioză, dar asta distruge rezerva ovariană, adică distruge zona unde sunt ovocitele care trebuie ca să rămână însărcinată. Orice reducere a rezervei ovariene care se află la exteriorul ovarului există un risc major ca femeia să intre la menopauză precoce, de aceea recomandarea este ca înainte de operație să ne ducem la un medic specialist în fertilitate.

Din rezerva ovariană pot distruge inflamațiile, dar și orice operație din abdomen.

Medicul specializat în infertilitate evaluează înainte de intervenția chirurgicală rezerva ovariană - cât material reproducător mai e în ovare. Dacă mai e puțin, se recoltează mai întâi celule reproducătoare și se congelează pentru o viitoare sarcină.

Dr. Mădălina Popescu, medic specialist infertilitate: Fiecare milimetru contează și de acolo putem să scoatem 1-2 ovocite, din care se pot obține 1-2 embrioni. E greșit să ne operăm de endometrioză și să credem, gata, am scăpat - și dacă apare un copil în 5 ani, bine, foarte greșit. Endometrioza poate să reapară, e o boală cronică, care poate să reapară după operație și trebuie să monitorizăm să obținem sarcina.

De la vârstă tânără, dacă primiți diagnosticul de endometrioză, aveți nevoie de monitorizare regulată la medicul specializat în fertilitate. Să obțineți o sarcină, când vă doriți.