Endometrioza este o afecțiune în care un țesut asemănător mucoasei uterine se dezvoltă în afara uterului, provocând dureri severe, infertilitate și complicații care pot afecta și alte organe, scrie News.ro.

Diagnosticul a venit după ani de suferință

Carla Cressy, în vârstă de 35 de ani, povestește că a lucrat ca model din copilărie, însă era nevoită să întrerupă ședințele foto după ce se prăbușea din cauza durerilor. Primele simptome au apărut la 13 ani, odată cu debutul menstruației, însă diagnosticul a fost pus abia la 25 de ani.

În tot acest timp, medicii au suspectat alte afecțiuni, inclusiv apendicită acută, iar Carla a fost operată inutil de apendicită și internată de mai multe ori pentru constipație severă, greață și vărsături.

Din cauza problemelor de sănătate, ea a renunțat la cariera de model și s-a recalificat ca terapeut în domeniul frumuseții, însă a continuat să lucreze în ciuda durerilor intense.

Boala a provocat complicații grave

Netratată ani la rând, boala a evoluat până la forma cunoscută drept „pelvis înghețat”, în care organele pelvine aderă între ele. Carla a avut nevoie de reconstrucția vezicii urinare și de histerectomie totală, iar în prezent poate avea copii doar prin maternitate surogat, după ce și-a congelat ovulele.

Ulterior, ea a fondat The Endometriosis Foundation, o organizație care oferă sprijin femeilor afectate de această boală și militează pentru o mai bună informare.

O experiență similară a avut și Abi Smith, în vârstă de 27 de ani, care spune că ani la rând medicii nu au luat în serios durerile pelvine severe. Diagnosticul a venit abia la 21 de ani, iar în prezent urmează pentru a treia oară un tratament care induce menopauza artificială pentru controlul durerii.

„Am fost nevoită să continui să lucrez în ciuda simptomelor severe, iar solicitările mele pentru acordarea unor beneficii de invaliditate au fost respinse de trei ori.”

Psihoterapeutul Sula Windgassen susține că multe paciente sunt făcute să creadă că simptomele lor sunt „doar în mintea lor”, fenomen cunoscut drept „gaslighting medical”.

Potrivit specialistului, durerile cronice și lipsa unui diagnostic afectează profund sănătatea mintală și viața profesională a femeilor, multe fiind nevoite să își schimbe cariera sau să renunțe complet la serviciu.

Endometrioza s-a extins până la plămâni

Monica Thomas, în vârstă de 34 de ani, a fost diagnosticată după ani de investigații, timp în care endometrioza s-a extins până la plămâni. Ea urmează să fie operată atât la nivel pulmonar, cât și intestinal și pelvin și suferă, de asemenea, de adenomioză, sindrom de congestie pelvină și lichen scleros.

După propria experiență, Monica a înființat organizația Women's Health Hope, care va deschide luna viitoare un centru dedicat sănătății femeilor în orașul Ipswich, pentru a oferi sprijin pacientelor care se confruntă cu afecțiuni ginecologice cronice.

Potrivit unui studiu citat în material, 84% dintre femei afirmă că nu se simt ascultate de profesioniștii din domeniul sănătății.

Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) a transmis că medicii trebuie să urmeze ghidurile Institutului Național pentru Excelență în Sănătate și Îngrijire (NICE) în diagnosticarea endometriozei și că, în majoritatea regiunilor, femeile au acces la centre specializate pentru tratarea afecțiunilor menstruale și a endometriozei.