Tehnologia, numită Endotest, poate oferi rezultate în aproximativ 25 de zile, comparativ cu o perioadă medie de așteptare de peste nouă ani în Marea Britanie, scrie The Sun.

Endometrioza afectează una din zece femei la nivel mondial, însă diagnosticarea rămâne dificilă. Potrivit datelor publicate în martie 2026 de organizația Endometriosis UK, femeile așteaptă, în medie, nouă ani și patru luni pentru a afla că suferă de această boală. În 2020, timpul mediu era de aproximativ opt ani.

Noul test a fost recomandat în septembrie de Institutul Național pentru Excelență în Sănătate și Îngrijire din Marea Britanie (NICE) pentru utilizare în medicina primară, în cadrul sistemului NHS. În România, acesta poate fi efectuat din 2025 doar în sistemul de sănătate privat.

Cum funcționează testul Endotest

Procedura este neinvazivă și presupune recoltarea unei probe de salivă, care este trimisă ulterior la laborator. Testul analizează materialul genetic pentru a identifica mici markeri biologici numiți microARN-uri, care pot indica prezența endometriozei. Potrivit clinicii Cocoon Healthcare, care oferă testul în North Yorkshire, rezultatele sunt disponibile în aproximativ 25 de zile, iar acuratețea declarată este de 97,5%.

Reprezentanții clinicii consideră că această tehnologie ar putea reprezenta un progres important pentru femeile care au trecut prin ani de incertitudine și durere fără să primească un diagnostic clar. NICE precizează însă că testul trebuie folosit împreună cu metodele obișnuite de evaluare medicală și nu poate înlocui consultația și investigațiile recomandate de specialiști.

Ce este endometrioza și care sunt simptomele

Endometrioza este o afecțiune cronică în care un țesut asemănător mucoasei uterului se dezvoltă în alte zone ale corpului. Aceste focare reacționează la modificările hormonale din timpul ciclului menstrual, se îngroașă și sângerează, însă sângele nu poate fi eliminat în mod normal din organism.

Printre cele mai frecvente simptome se numără:

dureri menstruale severe, care pot împiedica desfășurarea activităților obișnuite;

menstruații abundente;

dureri în zona pelvină și în partea inferioară a spatelui;

dureri în timpul sau după contactul sexual;

durere la urinare sau la defecație;

oboseală accentuată;

dificultăți în obținerea unei sarcini.

În unele cazuri pot apărea și dureri sau sângerări în alte zone ale corpului, inclusiv în zona toracică.

Medicii recomandă consultarea unui specialist dacă durerile menstruale sunt severe, afectează viața de zi cu zi sau nu se ameliorează în urma tratamentului.

Endotest nu este singura tehnologie aflată în atenția specialiștilor. În iulie, NICE a recomandat și evaluarea unui alt test, numit Endosure, care măsoară semnalele electrice din intestin cu ajutorul unor senzori plasați pe abdomen.

În prezent, endometrioza nu are un tratament care să o vindece definitiv, iar terapiile disponibile urmăresc în principal controlul simptomelor.