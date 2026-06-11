Apare frecvent între 25 și 45 de ani și afectează preponderent femeile. Vorbim despre migrenă. Episoadele pot fi precipitate de fluctuațiile hormonale. Migrena nu este o simplă durere de cap. Aflăm cum se tratează.

La electroencefalogramă, testul care înregistrează activitatea electrică a creierului, prima oară imaginile arată activitatea mușchilor situați pe craniu. Sunteți concentrat mare parte din zi, pot apărea dureri de cap. Iată de ce:

Conf. univ. dr. Ioana Mîndruța, medic primar neurolog: „Doare de ce? Pentru că mușchii din jurul craniului se contractă, se contractă fără ca noi să conștientizăm acest fenomen, musculatura oculară face mici ajustări tot timpul, astfel încât, continuu, zi după zi, în momentul în care suntem atenți, această musculatură învață să se contracte într-un anumit fel și asta creează un tipar care, în timp, doare. Și pacienții vin de multe ori în neurologie cu această acuză a durerii, care parcă ar comprima craniul, ar comprima ca într-o cască”.

Aceasta este durerea de cap de tip tensional. Este vorba de o durere bilaterală. Nu are legătură cu tensiunea arterială, ci cu tensiunea musculară. Și nu arată vreo leziune structurală a creierului. De asemenea, nu arată leziuni ale creierului - migrena. Dar, în acest caz, episoadele dureroase sunt severe. Durerea apare pe jumătatea capului, e pulsatilă și împiedică activitățile zilnice. Vorbim de a treia cauză de boală debilitantă neurologică.

Dr. Bogdan Pană, medic specialist neurolog: „Cum e durerea? Durerea să fie pe o jumătate de cap, să fie de intensitate medie spre severă, să fie agravată de activitatea fizică. Durerea durează între 4 ore și 3 zile”.

Deranjează zgomotul sau lumina și, uneori, apare greața.

La nivelul vaselor de sânge din creier apare inflamația. În prezent, migrena poate fi prevenită prin așa-numiții anticorpi monoclonali, care țintesc chiar moleculele implicate în durere. Tratamentul e decontat de Casa de Asigurări de Sănătate și previne apariția episoadelor de durere intensă.

Dr. Bogdan Pană, medic specialist neurolog: „Acționăm în prezent asupra unei molecule numite CGRP. Din fericire, tratamentele actuale, care vizează această cale, sunt eficiente, mult mai eficiente față de ce aveam noi până acum 8 ani”.

Un om din 7 a suferit un episod migrenos o dată în viață. Episoadele severe pot fi prevenite să apară.