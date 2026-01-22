În cursul zilei de joi, minorii vor fi prezentaţi judecătorilor Tribunalului Timiş pentru a se dispune măsura preventivă a arestului pentru 30 de zile. În total, conform anchetatorilor, au fost trei minori care au acţionat împotriva victimei (doi băieţi de 15 ani şi unul de 13 ani, care nu răspunde penal).

Primul minor este suspectat de omor calificat şi profanare de cadavre, iar cel de-al doilea de profanare de cadavre şi favorizarea făptuitorului, arată, joi, un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

"În fapt, s-a reţinut că în seara de 19 ianuarie, primul suspect minor, împreună cu un alt minor de 13 ani (care nu răspunde penal), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună de zile şi aşteptând momentul oportun, au ucis băiatul de 15 ani, prin lovirea acestuia în mod repetat cu o toporişcă şi cu un cuţit, în timp ce se aflau la un imobil din Cenei. Ulterior uciderii victimei, la locul săvârşirii faptei s-a deplasat şi cel de-al doilea suspect. Toţi cei trei minori au acţionat conjugat şi au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat şi apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum şi să şteargă urmele infracţiunii", arată comunicatul Parchetului.

Cum s-ar fi petrecut tragedia

Faţă de cel de-al treilea participant la comiterea faptei, având în vedere că este un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani şi nu răspunde penal, a fost sesizată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.

Reamintim că un copil de 15 ani, dat dispărut de familie marți seară în județul Timiș, a fost găsit mort, îngropat în curtea unei case.

Poliţiştii au început imediat cercetările, mergând pe urme de sânge lăsate pe un trotuar. Au găsit lucrurile care aparţineau băiatului şi au început să sape în grădină, unde au descoperit cadavrul, potrivit unei informări de presă a Poliţiei Timiş.

Din primele date, totul ar fi pornit de la o ceartă izbucnită în faţa casei minorului de 13 ani. Unul dintre cei doi prieteni ai băiatului l-a lovit cu un topor, în stradă, apoi l-au lovit şi ceilalţi. Când şi-au dat seama că victima a murit, l-au târât în grădină, unde au săpat o groapă în care l-au aşezat pe cel ucis.

