Înainte de a-l introduce în joc, antrenorul Luciano Spalletti i-a dat o palmă lui Loïs Openda, care se pare că nu era suficient de concentrat pentru gustul tehnicianului.

După ce a fost mult timp blocată de Benfica, Juventus a reușit în cele din urmă să învingă echipa portugheză (2-0), grație golurilor marcate de Khéphren Thuram și Weston McKennie. În ciuda succesului prețios care se contura pentru echipa sa, Luciano Spalletti se aștepta, în mod evident, la ceva mai mult de la întregul grup, inclusiv de la jucătorii aflați alături de el pe banca de rezerve.

Palma care a stârnit controverse

Cu câteva momente înainte de a-l introduce pe teren, antrenorul i-a transmis clar părerea sa lui Loïs Openda. Nefiind suficient de concentrat la meci și chiar râzând în timp ce antrenorul său și un asistent îi ofereau instrucțiuni, atacantul belgian a primit câteva palme peste cap, înainte de a primi, pur și simplu, o palmă zdravănă peste față.

Un acces de furie rapid aplanat

Cunoscut pentru caracterul său puternic, Luciano Spalletti a demonstrat acest lucru încă o dată miercuri. După ce s-a certat cu un spectator aflat în spatele băncii de rezerve, invitându-l să rămână acasă în loc să vină să critice echipa, antrenorul a explodat și împotriva lui Loïs Openda.

Potrivit mai multor mass-media italiene, printre care Corriere dello Sport, tehnicianul ar fi strigat „Trezește-te!” către atacantul belgian, în încercarea de a-l motiva. Un mic acces de furie care nu părea să-i deranjeze prea mult pe cei doi, deoarece, aproape imediat, au zâmbit larg unul altuia, iar atacantul l-a înlocuit pe Jonathan David imediat după aceea.

De la numirea sa la sfârșitul lunii octombrie, Luciano Spalletti a redresat Juventus, cu 11 victorii în 17 meciuri (4 egaluri și 2 înfrângeri) în toate competițiile.

