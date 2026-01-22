Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că drona descoperită în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, provine din Rusia și consideră incidentul o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a țării, scrie Moldpres.

MAE a precizat că autoritățile de la Chișinău condamnă ferm acest act și denunță agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei, care provoacă suferință, pierderi și distrugeri în Ucraina și afectează grav securitatea regională.

Ministerul avertizează că astfel de incidente reprezintă un risc direct pentru siguranța cetățenilor Republicii Moldova, mai ales în contextul deteriorării situației de securitate din regiune.

În noimebrie 2025, Republica Moldova a raportat mai multe pătrunderi ale dronelor rusești, una dintre ele prăbușindu-se peste o casă din raionul Florești. Autoritățile au evacuat zona și au securizat perimetrul.

În februarie 2025, trei drone s-au prăbușit în Republica Moldova. Două au explodat pe câmp, iar a treia în apropierea orașului Taraclia, la doi kilometri de spitalul din localitate.

Pe câmpul din apropierea orașului Ceadîr-Lunga a căzut și a explodat una dintre drone. În urma deflagrației s-a format un crater cu diametrul de peste un metru și adâncimea de aproximativ o jumătate de metru.

