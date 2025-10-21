Intoleranța la histamină apare brusc și e asemănătoare cu alergia. Lista alimentelor interzise

Intoleranța la histamină apare brusc, dar din fericire dispare la fel de brusc. După „epidemia" de intoleranțe la gluten și lactoză, histamina este și ea la modă.

Ce e histamina?

O moleculă prezentă la toate animalele și produsă natural în mai multe organe: peretele gastric adică stomac, neuronii din creier, globulele albe din sânge, dar o găsim și în plămâni și în ficat.

Este un neuromediator implicat în fenomenele inflamatorii și alergice, e responsabilă de răspunsul imun, determină constricția bronșiilor, vasodilatație la nivelul pielii, secreție acidă în stomac și stare de trezire în creier. În mod normal histamina e distrusă de enzima numită diaminoxidază. Dacă această enzimă e deficitară sau în cazul unui aport alimentar crescut de produse fermentate, poate crește nivelul histaminei în sânge.

Ce se întâmplă când există histamină în exces?

Apare o reacție de pseudo-alergie alimentară manifestată cu înroșire a feței și pielii, dureri de cap, inflamația mucoasei nazale, greață, durere de stomac, diaree, erupții cutanate, mâncărimi, bufeuri de căldură, palpitații etc. Simptomele au intensitate variabilă și dispar de la sine în câteva ore. Sunt rare cazurile în care este nevoie de tratament antihistaminic.

Intoleranța la histamină este o afecțiune genetică - deficit de enzimă diaminoxidază; factorul alimentar este incriminat rareori și atunci în asociere cu alți factori declanșatori: efort fizic extrem, stres emoțional, fluctuații hormonale, boli infecțioase, anumite medicamente.

Cum se tratează?

Pe primul plan sunt măsurile alimentare, trebuie să evităm toate produsele bogate în histamină. Dieta fără histamină este dificil de realizat, substanța este prezentă aproape în toate alimentele pentru că ia naștere din descompunerea aminoacizilor. Toate produsele care conțin proteine, conțin automat și histamină. Dacă mâncarea este gătită, maturată, fermentată sau pusă în conservă, cantitatea de histamină crește. Lista de alimente care trebuie eliminate este foarte lungă, tot ce este gustos devine periculos.

Din categoria produse lactate, toate brânzeturile fermentate, de la telemea la brânza cu mucegai și parmezan. La capitolul carne găsim toate mezelurile, cârnații, jambonul și salamurile. Peștele în conservă sau afumat dar și fructele de mare trebuie evitate. Urmează leguminoasele boabe, semințele, nucile și oleaginoasele. Oțetul, sosul de soia și tot ce este picant și condimentat se elimină. Nici fructele nu scapă, avem multă histamină în căpșuni, citrice, struguri, fructe de pădure, fructe exotice și avocado.

La capitolul legume campioană este varza murată, urmată de roșii, spanac, vinete măsline și sfeclă. Berea și vinul sunt și ele interzise, iar ciocolata completează această listă tristă. Ce rămâne? Aproape nimic. Intoleranța la histamină e o belea! Vestea bună este că dispare la fel de brusc cum a apărut. Stresul poate fi explicația.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













