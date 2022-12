Gripa și răceala sunt adesea confundate din cauza simptomelor asemănătoare. Cum facem să le diferențiem

Doctorii atrag atenția că, pentru un tratament adecvat, care să readucă starea de bine, este nevoie să știm exact ce problemă de sănătate avem. În acest sezon rece, ne confruntăm cu viroze, gripă, dar și COVID-19. Doar evaluarea medicală și testarea ne pot indica exact diagnosticul.



Dr. Adrian Marinescu, medic primar infecționist: „Când vorbim de gripă, sunt lucruri foarte clare, spre deosebire de viroză. În momentul în care am o stare generală rea, cu dureri musculare, dureri articulare importante, e senzația aceea că am fost bătut, cu dureri de cap, dureri de globi oculari, foarte probabil că am gripă, mai ales dacă sunt în sezon. Însă, dacă am un diagnostic clinic, nu înseamnă că am confirmarea care ține de laborator și care înseamnă identificarea concretă pentru virusul gripal. Tratamentul poți să-l dai și plecând de la un diagnostic clinic. Și aici trebuie să spunem că există tratament antiviral care este destul de țintit și care ne ajută mult în gripă. Dacă îl administezi de la începutul simptomatologiei, poate să facă o diferență. Într-o zi s-ar putea să te simți mult mai bine față e ce a fost înainte”.

Liliana Curea: La modul general, ce sunt virozele respiratorii?

Dr. Adrian Marinescu, medic primar infecționist: „Sunt infecții date de virusuri și, în momentul în care virusul are tropism, în momentul în care se referă la aparatul respirator, va duce la o viroză respiratorie. De obicei, virozele respiratorii se referă la căile respiratorii superioare, când ai prindere pulmonară, înseamnă și componenta care ține de pneumonie.

Adică pot să am gripă, iar gripa să se complice și să ajungem la pneumonie”.

Liliana Curea: Care sunt factorii care pot agrava infecțiile respiratorii?

Dr. Adrian Marinescu, medic primar infecționist: „Trebuie să specificăm aici că ține și de gazdă. Dacă am un pacient care este bine, cu un sistem imunitar echilibrat, viroza va fi ceva banal și va trece în câteva zile. Pentru o persoană vulnerabilă, cu alte boli în spate, internată la terapie intensivă, atunci te aștepți să fie o imunitate prăbușită, iar acel virus banal nu mai e banal, și poate să dea o infecție virală de temut”.

Liliana Curea: În cazul în care vorbim de o persoană tânără, care nu are alte probleme de sănătate, cum știm dacă are gripă sau doar e răcită?

Dr. Adrian Marinescu, medic primar infecționist: „Diferențierea se poate face și clinic. Dacă debutul simptomelor este brusc, atunci cel mai probabi vorbim de o gripă. Febra înaltă, care nu cedează ușor, se regăsește mai degrabă în gripă. Nu îți poți da seama doar după un singur simptom”.

Liliana Curea: Dacă nu faci test, cum poți ști dacă ai viroză sau gripă, sau COVID?

Dr. Adrian Marinescu, medic primar infecționist: „În acest caz, poți doar să pui un diagnostic clinic. Ai nevoie de testare pentru certitudine. Când mă duc să fac testare pentru COVID, ar fi bine să-mi iau și un test pentru gripă. În acest sezon rece, vom avea la pachet infecții cu SARS-Cov-2, gripă și alte viroze”.

Liliana Curea: Cumva, oamenii răsuflă ușurați dacă nu au COVID și au gripă. Este corectă abordarea aceasta?

Dr. Adrian Marinescu, medic primar infecționist: „Cu siguranță, nu este o abordare corectă. Pobabil se raportează la primele valuri din pandemie, când variantele virale de SARS-Cov-2 înseamnau mai multă agresivitate. În 2022, lucrurile sunt cumva invers și cei care au trecut prin gripă știu că gripa te pune la pat, poate fi gravă”.

Liliana Curea: De ce virusul gripal este mai periculos decât celelalte?

Dr. Adrian Marinescu, medic primar infecționist: „Depinde cum este acel virus gripal într-un sezon. Sezoanele gripale sunt diferite și din punctul de vedere al contagiozității, dar și din punctul de vedere al virulenței. Prin definiție, virusul gripal, din punct de vedere structural, dar și prin modul în care acționează la nivel clinic, diferă de virusurile banale. De exemplu, coronavirusul este, de obicei, un virus banal, însă poate suferi modificări atunci cănd trece de la o gazdă la alta și poate deveni agresiv. Dacă un virus suferă mutații la nivelul unei gazde, poate să devină mai puternic. Însă nu este neapărat o regulă. În momentul în care ai un virus care se transmite cu ușurință și ajungi să ai foarte multe cazuri, el suferă în continuare mutații. Cu cât râmâne mai mult în circulație, cu atât probabilitatea să se modifice este mai mare”.

Liliana Curea: Tratamentul de început al virozelor respiratorii, în ce constă?

Dr. Adrian Marinescu, medic primar infecționist: „O viroză nu are un tratament țintit, ci pe de o parte de tratamente simptomatice. Adică ai febră și o combați, ai tuse și iei ceva pentru tuse. Și există tratament antiinflamator, care se referă la un mecanism. Tratamnetele antiinflamatoare sunt utile și de cele mai multe ori când ai o viroză care se manifestă sau când ai gripă, poți să le folosești. Trei lucuri sunt importante când vorbim de antiinflamatoare - trebuie să iei în calcul dacă persoana respectivă are contraindicații, adică dacă are probleme gastrice sau alte probleme digestive, trebuie să le iei pentru o perioadă scurtă de timp. Le iei cât ai nevoie, nu pentru perioade îndelungate. Și al treilea lucru, trebuie acest tratament să nu fie luat totuși „după ureche”. Dacă am o răceală banală și am luat pentru două zile antiinflamator, este în regulă. Dar dacă iau o perioadă mai lungă, ar trebui să vorbesc cu un medic, de exemplu, cu medicul de familie”.

Liliana Curea: Antibioticele sunt utile în viroze?

Dr. Adrian Marinescu, medic primar infecționist: „Antibioticele în viroze înseamnă reacții adeverse, înseamnă că dezvoltăm rezistență și vom rămâne fără soluții terapeutice atunci când vom avea într-adevăr nevoie”.

Liliana Curea: Pe lângă regulile de igienă despre care am tot auzit în ultimii ani, care este cea mai bună modalitate pentru a ne proteja împotriva gripei?

Dr. Adrian Marinescu, medic primar infecționist: „Evident vaccinarea. Lumea întreabă: dacă eu sunt o persoană tânără, fără boli asociate, de ce să mă vaccinez? În primul rând, nu ai nicio garanție că nu vei face o formă severă și, în al doilea rând, vrei să îi protejezi pe cei care sunt în familie și care ar putea ca atunci când se infectează, să facă o formă severă”.

Liliana Curea: Ne așteptăm să avem mai multe cazuri de infecții respiratorii în acest sezon?

Dr. Adrian Marinescu, medic primar infecționist: „Nici nu aș compara numărul de infecții respiratorii cu ce a fost în pandemie, ci cu ce a fost în anul 2019. Ce putem să știm, este că va ține foarte probabil până în aprilie, inclusiv. Prevenția care se poate face prin vaccinare ar trebui să ne ajute efectiv. Așa cum spuneam, vom avea viroze, gripă și COVID iarna aceasta”.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , Dată publicare: 01-12-2022 10:43