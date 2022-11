Proteste de amploare în China, după ce 10 oameni au murit într-un incendiu. Ușa blocului era închisă din cauza lockdown-ului

Mulțimile au luat cu asalt, vineri seară, străzile din Xinjiang, strigând „Opriți lockdown-ul”, după ce un incediu soldat cu morți a înfuriat locuitorii. Joi seară, când zece oameni au decedat, o clădire a fost cuprinsă de flăcări, iar unele persoane susțin că locuitorii nu ar fi reușit să iasă la timp deoarece ușa de la intrare era încuiată din cauza lockdown-ului.

???????? Protests Against The Restrictions Are Growing In China. Residents are destroying PCR test booths In Lanzhou #China pic.twitter.com/fSwvPglDWa November 26, 2022

Oficialii locali au susținut o conferință de presă în care au negat faptul că măsurile luate împotriva Covid-19 au împiedicat salvarea celor din clădire.

Here, the people have won.

After a night of protest in Bayingoleng Mongolia, Xinjiang, the secretary of the party committee announced the full resumption of work and production.#China #ChinaUprisingThread pic.twitter.com/Du5SoSuH2m — 247ChinaNews (@247ChinaNews) November 26, 2022

Dali Yang, un politolog de la Universitatea din Chicago, a explicat că declarațiile autorităților conform cărora locuitorii din clădire au reușit să coboare scările, iar evadarea ar fi putut fi probabilă, au fost percepute ca o învinuire a victimelor, ceea ce a alimentat și mai mult furia publicului.

Students of #Nanjing university in #Jiangsu holding a vigil to protest against extended lockdown and offering condolences to those who died in the Apartment fire incident in #Urumqi (#Xinjiang).#China #ZeroCovidPolicy pic.twitter.com/D3CaHGlVux — Saikiran Kannan | 赛基兰坎南 (@saikirankannan) November 26, 2022

