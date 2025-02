Fumătorii au risc mult mai mare să dezvolte cancer la vezică decât la plămâni. Explicația medicilor specialiști

Produșii din țigări distrug mucusul care protejează vezica urinară, chiar de … urină. Iar urina va intra în contact direct cu pereții vezicii. Așa pot apărea, mai des, infecții urinare. Dar și cancer de vezică urinară, atât la fumătorii activi, cât și la cei pasivi.

Odată ce fumul țigărilor intră în organismul nostru, sub orice formă, substanțele toxice ajung în final în urină.

Pliculețele cu nicotină se pun în cavitatea orală. Nicotina trece apoi în sânge. Au aceeași concentrație de nicotină, pe care o găsim în țigările tradiționale sau vapate. Nu se vede că fumați. Dar organismul suferă, din pricina acestor efecte negative.

Compușii din ţigări, ajunși în urină, distrug mucusul care protejează vezica urinară, chiar de … urină. Iar acesta va intra în contact direct cu pereții vezicii. Nu e normal. Așa pot apărea mai des infecții urinare. Unele se asociază cu prezența sângelui în urină. Și păcălesc. Ne explică medicul primar urolog Mircea Valentin Pîrvuț:

Dr. Mircea Valentin Pîrvuț, medic primar urolog: „Nu de puține ori ne-am lovit de tumori vezicale care au sângerat pe infecție urinară. Pacienta era cu infecție urinară, a fost diagnosticată cu cistită hemoragică, dar în spate era și o tumoare vezicală. O ecografie e obligatorie, dacă apare infecția urinară.”

Fiecare fumător ar trebuie să își facă o ecografie de abdomen total, anual, de control. Aceasta ca medicul să vizualizeze și rinichii, ureterele și vezica urinară. La fumători, apare frecvent cancerul de vezică urinară.

Dr. Mircea Valentin Pîrvuț, medic primar urolog: „Încercăm să îi convingem să renunțe la fumat, pentru că partea de fumat îmi crește și riscul de recidivă, e un cancer care recidivează frecvent la nivel de vezică. Intervenția ințială este endoscopică. Dacă tumoarea nu este superficială, însă, și pătrunde în musculatura vezicii, vorbim de intervenții ample, e necesar robotul. Se scoate vezica cu totul, și acolo, în funcţie de condițiile locale, se pot face derivații ale urinii. Intervenția cea mai frumoasă pentru pacient este reconstrucția vezicii din ansa intestinală, va rămâne cu o funcție urinară destul de normală.”

Robotul chirurgical ajută chirurgul să vizualizeze perfect zona. Așa poate fi reconstruită vezica urinară afectată de cancer, dintr-un segment din intestin.

La două țigări fumate lângă un nefumător, nefumătorul fumează una. Așadar, și fumătorii pasivi vor fi afectați.

Victor Cauni, medic primar urolog: „Dacă desfacem aceste alveole pulmonare, suprafața lor totală are câțiva metri pătraţi. Cât are desfășurat vezica urinară? Are ca suprafața unei palme, deci toxicitatea acestor substanțe este este mai mare pe uroteliu, pe mucoasa care tapetează aparatul urinar, decât prin plămân!”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: