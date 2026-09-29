Polemica "roșia este un fruct sau o legumă" a făcut să curgă multă cerneală. În final nici măcar nu contează, încadrarea într-o categorie sau alta e doar o chestiune de semantică, roșia rămâne tot roșie.

Fructele și legumele au 2 definiții: una de natură comună, gastronomică sau culinară și alta științifică, botanică.

Altă împărțire grosieră ar putea fi făcută după sintagma fructele cresc în pomii fructiferi, iar legumele în grădină… dar atunci ne-am încurca la încadrarea căpșunilor, care nu cresc în copac.

În percepția generală fructele sunt acele produse vegetale dulci, care se mănâncă la finalul mesei, pe post de desert. "Legume" sunt denumite restul vegetalelor consumate ca mâncare de bază, fie că e vorba de salată, garnitură sau tocăniță. Botanic vorbind, lucrurile se complică: fructul este rezultatul dezvoltării pistilului din floare, în timp ce legume sunt vlăstarii rezultați din încolțirea leguminoaselor (boabe de fasole, mazăre, linte, soia, năut).

Pentru simplificare s-a ales o soluție de compromis, care amestecă regnurile vegetale și definește legumele în funcție de segmentul plantei din care provin. Prin urmare avem legume-floare: conopidă, brocoli, anghinare; legume-frunză: andivă, salată, spanac, tije de țelină, varză; legume-fruct: ardei, roșie, castravete, dovlecel, vânătă.

Din punct de vedere nutritiv toate aceste legume au un conținut foarte redus de carbohidrați, de 3-5%, deci au calorii puține și pot fi consumate în orice fel de dietă- conțin doar apă, vitamine, minerale și fibre. Mai există o categorie de legume cu un strop de amidon, deci carbohidrați sub 10%, de care ne ferim pe nedrept în curele de slăbire- sunt leguminoasele și rădăcinoasele.

Avem legume-păstaie: fasole, mazăre, linte, năut, soia, bob; legume-bulb sau tubercul: cartof, ceapă, usturoi, gulie, sparanghel, ghimbir și legume-rădăcină: morcov, ridiche, sfeclă, țelină, hrean. Puteți să le considerați tot legume și să le consumați cu încredere. Leguminoasele conțin proteine vegetale și fibre care ajută la controlul glicemiei și la creșterea sațietății. Iar cartoful îngrașă dacă îl prăjim în ulei!

În concluzie roșia este un fruct, iar conopida este o floare… obeză, ce-i drept! Vă simțiți mai relaxați acum, când știți ce mâncați? Important e să fie legume cât mai multe, nu au decât beneficii. Și da, ar trebui schimbat dictonul "consumați 5 fructe și legume în fiecare zi"… fructele au fructoză care face grăsime pe burtă și nu satură, deci împrieteniți-vă cu legumele.

Cât despre definiție, sunteți liberi să hotărâți singuri dacă faceți salată din fructe de roșii și supă cremă din flori de conopidă. Tot ce contează este să aveți mereu în farfurie flori, fructe, frunze, rădăcini, tuberculi...într-un cuvânt, vegetale!