O femeie a dezvăluit că un piton a primit drept mâncare un iepure viu, chiar în fața vizitatorilor. Din fericire, animalul fără apărare a fost scos din terariu la timp, la solicitarea martorilor.

Reprezentanții instituției au confirmat incidentul și recunosc că folosesc pradă vie. Însă hrănirea reptilei trebuie să aibă loc în afara orelor de program cu publicul.

La scurt timp după ce iepurele viu a ajuns în terariul în care se afla acest piton, o vizitatoare le-a cerut îngrijitorilor să intervină, iar aceștia s-au conformat.

Liviu Todescu, șef serviciu Gradina Zoologică din Sibiu: Era o eroare din partea îngrijitorilor noștri, că de obicei, în situațiile de hrănire a șerpilor, amplasamentul se închide. Dar, cum avem diferite activități, probabil a fost o scăpare, o eroare și oamenii au putut vedea acest lucru.

Femeie: Cel puțin pentru copii nu mi se pare o practică foarte corectă, cel puțin de față cu ei, dar de preferat ar fi în afara orelor de program pentru asta.

Pitonul, care are mai bine de 10 ani și peste 40 de kilograme, refuză să mănânce animale moarte, așa că i se oferă pradă vie drept hrană, recunosc specialiștii grădinii zoo din Sibiu.

Liviu Todescu, șef serviciu Grădina Zoologică din Sibiu: Nu dorim noi să dăm hrană vie, dar sunt situații când așa trăiește animalul respectiv. Așa se hrănește, trebuie să simtă căldura și bătăile inimii animalului pe care îl vânează.

Incidentul a stârnit indignare din partea multor vizitatori

Și a intrat inclusiv în atenția unei federații pentru protecția animalelor, care a anunțat că a sesizat poliția și că va organiza o manifestație în centrul Capitalei, în acest sens. De cealaltă parte...

Bărbat: Animalul trebuie să aibă instinctul natural să prindă șoareci, șobolani sau iepuri, ceea ce nu mă deranjează. Poate unii oameni găsesc aspectul ăsta prea crud. Dar e ceva natural.

Normele de funcționare a grădinilor zoologice spun că această practică e necesară doar în cazuri excepționale.

Tudor Ionescu, etolog „Asociația Totul Pentru Animale”: Există recomandări veterinare, atenție, foarte clare ca reptilelor carnivore să li se ofere pe cât posibil pradă moartă, deci inclusiv congelată și decongelată, pentru a preveni atât rănirea reptilei, atenție, dar și pentru bunăstarea animalului oferit drept hrană, ca să nu fie ucis în chinuri.

Potrivit Federației „Împreună pentru animale”, soluția ar fi ca grădinile zoologice să nu mai admită exemplare care cer hrană vie.