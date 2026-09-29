Primăria de aici se mândrește nu cu unul, ci cu doi... Dorei. Unul dintre ei a reușit să transforme vopsirea unei borduri într-un mic dezastru: a dat cu vopsea galbenă pe unde a nimerit, depășind serios zona care trebuia vopsită.

Localnicii s-au trezit cu vopsea inclusiv pe bicicletele parcate lângă bordură și chiar pe gardul din fier din apropiere.

Când au încercat să repare greșeala, muncitorii au acoperit petele cu vopsea gri. Rezultatul? Arăta și mai rău.

Primăria și-a cerut scuze pe rețelele sociale, dar imaginile au devenit rapid virale. În cele din urmă, bordura a fost reparată cum trebuie.

Iar autoritățile promit că îi vor instrui pe angajați și vor revizui și procedurile de lucru, ca episodul să nu se repete.