De la 40 de ani, metabolismul începe să se modifice natural. Modificările aduc un risc crescut de diabet, hipertensiune și boli cardiovasculare. Aceasta - dacă nu intervenim la timp.

Care e tratamentul universal pentru tot metabolismul uman? Se numește mișcare zilnică, cardio plus exerciții de forță. Aceasta e prevenția împotriva diabetului și a bolilor cardiovasculare. Ne explica dr. Raluca Olteanu, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice.

Andreea Groza: Ce modificări metabolice apar de la 40 de ani?

Dr. Raluca Olteanu: Între 35 și 40 de ani, scade hormonul testosteron cu 1% pe an. Asta înseamnă că va scădea masa musculară. Scăzând masa musculară, scade capacitatea organismului de a procesa glucoza (zahărul din sânge) și apare așa numita rezistență la insulină.

Andreea Groza: Cum o vedem legată de sedentarism?

Dr. Raluca Olteanu: Mușchii sunt o uzină, care produce energie. Ei scad zahărul din sânge, prelucrându-l și transformându-l în energie. Hormonul insulina este cel care deschide ușa mușchilor pentru a prelua glucoza. Când apare rezistența la insulină, pentru că suntem sedentari de exemplu, ușa rămâne blocată. Iar zahărul se acumulează în sânge. Acest fenomen are efecte severe metabolice. Și se leagă de apariția diabetulul și de apariția bolilor cardio-vasculare.

Andreea Groza: Cum ne ajutăm?

Dr. Raluca Olteanu: Ne mișcăm mult în fiecare zi. Iar după 40 de ani, mișcarea este un medicament metabolic, nu doar o cale de a avea mușchi frumoși.

Aflați în video cum se evaluează rezistența la insulină, care apare frecvent după 40 de ani. Și cum se ameliorează.

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