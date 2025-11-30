Doctor de bine. Emisiunea integrală din 30 noiembrie 2025

Doctor de bine
30-11-2025 | 10:40
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 30 noiembrie 2025

Doctor de bine. Emisiunea integrală din 30 noiembrie 2025

Amețelile pot fi cauzate de probleme la urechea internă. Ce se întâmplă cu mușchii oculari și cum îi poți evalua
Doctor de bine
Amețelile pot fi cauzate de probleme la urechea internă. Ce se întâmplă cu mușchii oculari și cum îi poți evalua

Amețim. De ce avem nevoie să ne testăm și ochii? Vorbind despre mușchii oculo-motori, aceștia sunt cei care țin ochii în orbite și despre cum pot să dea semnale greșite creierului.

Cum afectează dulciurile sănătatea copiilor. Consumul frecvent poate duce la rezistență la insulină și probleme de greutate
Doctor de bine
Cum afectează dulciurile sănătatea copiilor. Consumul frecvent poate duce la rezistență la insulină și probleme de greutate

Dulciurile concentrate stimulează secreția gastrică în organism, care este o secreție acidă. Apare un fel de luptă acidă, odată consumate.  

Ficatul gras, o boală reversibilă. Cum apare inflamația și ce recomandă medicii pentru protecția hepatică
Doctor de bine
Ficatul gras, o boală reversibilă. Cum apare inflamația și ce recomandă medicii pentru protecția hepatică

Vedem cum grăsimile se aglomerează în ficat. Celulele se măresc, apoi începe inflamația. Acesta este drumul biologic prin care apare ficatul gras.

