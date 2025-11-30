Doctor de bine. Emisiunea integrală din 30 noiembrie 2025
30-11-2025
30-11-2025
Amețim. De ce avem nevoie să ne testăm și ochii? Vorbind despre mușchii oculo-motori, aceștia sunt cei care țin ochii în orbite și despre cum pot să dea semnale greșite creierului.
Dulciurile concentrate stimulează secreția gastrică în organism, care este o secreție acidă. Apare un fel de luptă acidă, odată consumate.
Vedem cum grăsimile se aglomerează în ficat. Celulele se măresc, apoi începe inflamația. Acesta este drumul biologic prin care apare ficatul gras.
