Doctor de bine. Emisiunea integrală din 23 noiembrie 2025

Doctor de bine
23-11-2025 | 10:27
×
Codul embed a fost copiat

Doctor de bine. Emisiunea integrală din 23 noiembrie 2025

autor
Știrile PRO TV

Doctor de bine. Emisiunea integrală din 23 noiembrie 2025

Sursa: StirilePROTV

Etichete: emisiuni, integral, ddb,

Dată publicare: 23-11-2025 10:25

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Celulele albe și rolul lor în apărarea organismului. Cum mișcarea le menține eficiente
Doctor de bine
Celulele albe și rolul lor în apărarea organismului. Cum mișcarea le menține eficiente

Celulele albe din sânge apar în limfă. Se maturizează într-o glandă imunitară și locuiesc apoi în ganglioni. De aici pleacă în patrulare în corpul nostru. Permanent.

Mișcarea zilnică este cheia pentru un ficat sănătos și o viață funcțională
Doctor de bine
Mișcarea zilnică este cheia pentru un ficat sănătos și o viață funcțională

Mișcarea are nevoie de energie. Grăsimea de depozit este mobilizată dacă ne mișcăm și transformată în energie. Așa protejăm cea mai mare uzină a organismului: ficatul. 

Alergiile cresc pe fondul igienei excesive. Sistemul imunitar reacționează anormal fără expunere la microbi
Doctor de bine
Alergiile cresc pe fondul igienei excesive. Sistemul imunitar reacționează anormal fără expunere la microbi

Cine s-a jucat în nisip și pământ în copilărie? Pentru microbii din sol, sistemul imunitar are toate uneltele la dispoziție să lupte. În ultimii ani, igiena excesivă a scăzut dramatic riscul infecțiilor cu paraziți intestinali.

Recomandări
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace
Stiri externe
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace

Controversatul plan de pace propus de Donald Trump este discutat duminică la Geneva, de reprezentanții americanilor, ai Ucrainei și ai Uniunii Europene.

Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”
Stiri actuale
Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”

Şeful ANAF, Adrian Nica, spune că instituţia va continua demersurile legale pentru recuperarea despăgubirilor de la fostul preşedinte Klaus Iohannis, după ce instanţa a respins cererea de sechestru.

 

Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală
Stiri actuale
Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 23 Noiembrie 2025

02:19:23

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 25

22:11

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 28 - 2025

21:56

Alt Text!
Superspeed
S9E28

21:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28