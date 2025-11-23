Doctor de bine. Emisiunea integrală din 23 noiembrie 2025
Celulele albe din sânge apar în limfă. Se maturizează într-o glandă imunitară și locuiesc apoi în ganglioni. De aici pleacă în patrulare în corpul nostru. Permanent.
Mișcarea are nevoie de energie. Grăsimea de depozit este mobilizată dacă ne mișcăm și transformată în energie. Așa protejăm cea mai mare uzină a organismului: ficatul.
Cine s-a jucat în nisip și pământ în copilărie? Pentru microbii din sol, sistemul imunitar are toate uneltele la dispoziție să lupte. În ultimii ani, igiena excesivă a scăzut dramatic riscul infecțiilor cu paraziți intestinali.
