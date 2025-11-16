Doctor de bine. Emisiunea integrală din 16 noiembrie 2025

Doctor de bine
16-11-2025 | 11:09
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 16 noiembrie 2025

Doctor de bine. Emisiunea integrală din 16 noiembrie 2025

Operațiile la șold se transformă radical. Tehnologia evoluează, iar roboții ajută tot mai mult doctorii
Doctor de bine
Operațiile la șold se transformă radical. Tehnologia evoluează, iar roboții ajută tot mai mult doctorii

Operațiile la șold nu mai înseamnă pierderi masive de sânge. Tehnologia a evoluat, iar medicii ajung la nivelul șoldului prin coridoare naturale din mușchi. Îi ajută și roboții intraoperatori.

Genele care ne arată ce să mâncăm și cum să trăim mai mult. Ce spun testele genetice despre sănătate și longevitate
Doctor de bine
Genele care ne arată ce să mâncăm și cum să trăim mai mult. Ce spun testele genetice despre sănătate și longevitate

Ne uităm la gene și vedem cum reacționăm la alimente ori la obiceiurile alimentare. Genele ne spun ce să facem pentru a ne mări speranța de viață prin alegeri alimentare corecte.

Mitul colagenului din suplimente. Ce se întâmplă în realitate în organism și cum distrugem colagenul natural
Doctor de bine
Mitul colagenului din suplimente. Ce se întâmplă în realitate în organism și cum distrugem colagenul natural

Găsim colagen peste tot: în vasele de sânge, în articulații ori în piele. Este structura care face țesuturile ferme.

