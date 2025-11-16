Doctor de bine. Emisiunea integrală din 16 noiembrie 2025
Operațiile la șold nu mai înseamnă pierderi masive de sânge. Tehnologia a evoluat, iar medicii ajung la nivelul șoldului prin coridoare naturale din mușchi. Îi ajută și roboții intraoperatori.
Ne uităm la gene și vedem cum reacționăm la alimente ori la obiceiurile alimentare. Genele ne spun ce să facem pentru a ne mări speranța de viață prin alegeri alimentare corecte.
Găsim colagen peste tot: în vasele de sânge, în articulații ori în piele. Este structura care face țesuturile ferme.
