Bărbatul, care transportă aproape zilnic grupuri de turiști prin capitala Austriei, susține că amenda este absurdă și intenționează să o conteste, scrie Heute.

Incidentul a avut loc pe Opernring, în apropierea Muzeului de Istorie a Artei. Șoferul, în vârstă de 68 de ani, se apropia de o intersecție în momentul în care semaforul era roșu și a încetinit.

Potrivit relatării sale, un polițist i-ar fi făcut semn să accelereze. La scurt timp, șoferul a fost amendat cu 150 de euro. În documentul de sancționare, motivul menționat a fost „condus prea încet, obstrucționând astfel traficul”.

Șoferul: „Nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva”

După mai bine de patru decenii la volan, șoferul spune că nu s-a mai confruntat cu o situație similară. El explică faptul că activitatea sa presupune mai mult decât simpla deplasare rapidă dintr-un punct în altul.

„Nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva”, a declarat șoferul.

Acesta susține că nu poate circula permanent cu 50 km/h în timpul tururilor turistice, deoarece trebuie să le permită pasagerilor să observe obiectivele și să ofere explicații despre oraș.

În plus, spune el, pe Ringstrasse circulă frecvent vehicule electrice turistice care se deplasează cu doar 10-20 km/h.

Amenda vrea să conteste amenda

Un alt argument invocat de șofer este că, în momentul în care a fost sancționat, autobuzul se îndrepta deja către un semafor roșu. În opinia sa, reducerea vitezei era firească în aceste condiții.

El intenționează să conteste amenda, cu atât mai mult cu cât documentul de sancționare nu precizează cu ce viteză circula efectiv autobuzul.