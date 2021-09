De ce pielea depinde de colagen și de acidul hialuronic?

Colagenul este fierul-beton din interiorul pielii. Asigură structura de rezistență. Acidul hialuronic, pe care îl produce organismul uman, asigură hidratarea tegumentelor.

Cum avem grijă de aceste două structuri vitale ale pielii – ne explică dr. Iulia Panțuru, medic specialist dermatolog, în emisiunea ”Doctor de bine”, realizată de Andreea Groza și difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro și pe www.doctordebine.ro.

Andreea Groza: De ce soarele în exces ne distruge colagenul?



Dr. Iulia Panțuru: Soarele în exces rupe această structură. Spre exemplu, când umbra noastră e mai mică decât noi, nu e recomandat să ne expunem la soare fără protecție solară. De asemenea, persoanele cu puțin pigment, trebuie să se expună la soare maximum 30 de minute, fără protecție solară. Pielea expusă la soare, fără protecție, este mult îmbătrânită față de pielea acoperită de haine – ne referim la aceeași persoană.



Andreea Groza: Și poluarea e reponsabilă de aceste distrugeri biologice accelerate. Cum?



Dr. Iulia Panțuru: Poluarea e responsabilă de formarea de radicali liberi de oxigen. Se numește stres oxidativ. Sunt substanțe extrem de agresive cu celulele, care produc colagen și acid hialuronic de exemplu.



Ce fac poluarea, dar și soarele în exces? Facem o comparație cu un costum de baie. Și acesta are fibre elastice. În primul an, costumul arată perfect. În al doilea an, își pierde din elasticitate, se rup fibrele. Așa se întâmplă și cu fibrele din piele. Se degradează sub acțiunea soarelui și a poluării. Apar ridurile prea devreme.



Noi, la consultație, strângem pielea pacientului între degete. Și vedem în cât timp își revine. Timpul de revenire al tegumentului este un marker pentru deshidratarea pielii și pentru laxitatea acesteia.

Fără acid hialuronic, nu există hidratare

Andreea Groza: Cum ne ajută acidul hialuronic, adus din exterior?

Dr. Iulia Panțuru: Orice substanțe, pe care le produce organismul uman, se și degradează. Menținem un echilibru între degradare și producție. Acidul hialuronic se produce sub acțiunea unor enzime și se degradează în câteva zile. Timpul de înjumătățire, adică timpul în care se distruge jumătate din cantitatea produsă - e doar 24 de ore.



Acidul hialuronic este produs în toate țesuturile. La un adult de 70 de kg, avem 15 g de acid hialuronic în total. Ritmul de schimbare este de 5 grame. Asta înseamnă că o moleculă de acid hialuronic nu are o viață foarte lungă.



Anumiți factori - expunerea la soare, poluarea, excesul de zahăr, excesul de hormoni de stres - duc la distrugerea acestui acid hialuronic, care are rolul de a menține toate țesuturile extrem de hidratate. O moleculă de acid hialuronic poate atrage de 1000 de ori greutatea ei în apă. Fără acid hialuronic, nici apa nu stă în țesuturi și nu există hidratare.



De aceea, putem să aducem această substanță din exterior. Tegumentele arată mai hidratate, mai pline, mai voluminoase. Nu mai apare senzația de piele care strânge, de piele uscată.

Andreea Groza: Câte etape are rutina de îngrjire a pielii?



Dr. Iulia Panțuru: Rutina de îngrijre a pielii are 4 etape:



În prima etapă - pielea se curăță de impurități.



În a doua etapă - se aplică substanțe active, serumuri cu diverse substanțe.



A treia etapă a îngrijirii se referă la hidratarea tegumentelor. Aceasta se poate face cu acid hialuronic.



A patra etapă se petrece dimineața. Indiferent de anotimp, sub machiaj, se pune o cremă cu foto-protecție.

