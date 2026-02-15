Nu sunt eficiente. Nu putem să producem mai multă leptină nici cu diete. Reglăm senzația de foame, dacă dormim suficient. Și dacă scădem trigliceridele din sânge. Explicațiile sunt spectaculoase.

În celulele grase, organismul secretă hormonul leptină. După ce mâncăm, îi spune creierului: „Oprește-te!". Senzația de sațietate e pe termen lung. Pentru că se secretă în grăsime, logica ar fi – avem mai multă grăsime corporală, ne vom sătura mai repede, orice am mânca. Din păcate, este exact invers. Ne explică medicul gastroentelog, Roxana Voica:

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog, medic boli infecţioase: „Când avem o cantitate mare de grăsime abdominală, problema este că aceasta grăsime dezvoltă cantitate de leptina în sânge e foarte mare, dar în creier nu ajunge, este o rezistență la leptină. Este o tăiere clară între creier și corp. Omul are suficient de multă leptină, dar îi e atât de foame, de aceea pacientului obez îi este foarte foame tot timpul! Cu cât slăbești, cu atât scade rezistența la leptină și devine eficientă transmiterea: „sunt sătul”.

Care e valoarea trigliceridelor din sânge? Vedem o valoare normală, atunci și homonul leptină va da corect senzația de sațietate. Și nu mai suferim de foame permanentă:

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog, medic boli infecţioase: „Studii au arătat că atunci când pacienții mănâncă foarte mult au trigliceride în sânge crescute. Cu cât un pacient are mai multe trigliceride, acestea blochează bariera hematopoietică pentru pătrunderea leptinei.”

Cu alte cuvinte, hormonul nu mai ajunge în creier să dea semnalul de sațietate. Și foamea continuă chinuitor.

Corespondent PROTV: „Prea multe grăsimi în sânge. Le anihilăm tot cu... grăsime. Se numește grăsime poli-nesaturată, Omega 3. O găsim în pește. Așa scad trigliceridele din fluxul sanguin - în aproximativ trei luni. În plus, Omega 3 determină organismul să producă mai puțin colesterol rău, dar și mai puține trigliceride.”

Ne explică medicul cardiolog aritmolog, Gabriela Răileanu:

Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog aritmolog: „Lucrează în două părți. 1. Inhibă producerea în corp a grăsimilor nesănătoase. 2. Le oxidează pe cele din alimente, pe care le-am mâncat, și care sunt periculoase pentru organism.”

7-8 ore de somn pe noapte are nevoie un adult. Când nu dormim, cresc hormonii de stres. Foamea e permanentă. Iar hormnul leptină nu ajunge la creier:

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog, medic boli infecţioase: „Și consum din orice, dar nu din grăsime. Păstrând acea grăsime, se declanșează mai multă leptină, izbucnește în creier, dar nu trece de bariera hematopoietică și mi-e foame de mor, deși corpul mi-a păstrat grăsimea”.

Orice efort de a scădea masa grasă, trebuie coordonat de medic.