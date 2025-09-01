De ce este important să mestecăm alimente tari pentru sănătatea digestivă și dentară. Explicațiile medicilor

Sistemul digestiv are nevoie de alimente tari, mâncate în liniște, la masă. Și dinții își doresc tot alimente tari... cu două condiții.

Nu mâncați, dacă nu puteți să stați liniștiți la masă! Aceasta deoarece între creier și sistemul digestiv găsim o legătură strânsă. Și fructele trebuie consumate tot la masă și tăiate în felii.

Dinții frontali pot să fie printre primii, care cedează. Explicația se găsește și în obiceiurile de consum alimentar:

Dr. Mihnea Velisarato, medic specialist chirurgie orală: „Sunt niște rădăcini subțirele, pacienții nu folosesc dinții exact cum au fost ei creați doar pentru incizie, ci mușcă din măr. În clipa în care mușcă din măr, intervine și o componentă de forță orizontală - tragem. Ca la carte, trebuie să tăiem bucata de măr și să băgăm în gură, nu să mușcăm din el, mărul are o consistență mai dură, ca și morcovul și contribuie la autocurățare, dar nu neapărat mușcatul.”

Forțele orizontale în masticație așadar trebuie evitate pentru sănătatea dinților frontali. Pe de altă parte, pentru sănătatea integului sistem digestiv, avem nevoie să mestecăm alimente tari. Zilnic!

Dr. Dragoș Popescu, medic implantologie orală: „Recomandarea e să mâncam alimente solide. Acum totul se pasează, se prepară, toată lumea bea shake-uri. Corpul nostru e leneș, daca îi dai lucruri moi de ce ar mai întări dinții. Nu folosești mușchii, și se atrofiază. Sunt cicluri mesticatorii, trebuie să mesteci, îți antrenezi și muschii masticatori, totul e legat.”

Implanturile dentare mențin structura osoasă a maxilarului

Dinții pierduți au nevoie de implant dentar. Este singurul ajutor, care mențime inclusiv structura maxilarelor. Adică menține nivelul osos. Mai mulți dinți pierduți, mai multe implanturi. Iată de ce:

Dr. Dragoș Popescu, medic implantologie orală: „Cu cât ai mai multe implanturi cu atât mai bine. Forțele sunt foarte mari în cavitate orală, mușchii maseteri sunt cei mai puternici.”

Dinții naturali, dar și cei reconstruiți au nevoie zilnic să mestece cât mai multe alimente tari. Dar nu le consumați în grabă, pe stradă. Ci tăiați-le.

Dinții umani nu sunt adaptați să sfâșie mâncarea, iar eventualele forțe orizontale pot produce leziuni inclusiv în rădăcina dentară.

