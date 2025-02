De ce este esențial să aruncăm apa în care au fiert legumele, explică un expert în ingineria mediului

O alimentație sănătoasă cu multe vegetale. Legumele și fructele cultivate convențional pot avea cantități mari de fertilizatori și alte chimicale, care se adună în coajă. Culmea, îi neutralizăm cu vitamina C.

De obicei, consumăm fructe și legume din agricultura convențională. Știm că sunt folosiți fertilizatori, știm că sunt folosite pesticide. Cum micșorăm riscurile? Cea mai mare parte a substanțelor chimice, care ajung la plante, se concentrează în coajă. Dar tot în coajă găsim cea mai mare parte din vitamine și fibre, care ne ajută.

Ca să combatem fertilizatorii și pesticidele, luăm vitamina C din lămâi sau chiar din suplimente.

Azotați, aşa se numesc îngrășămintele folosite cel mai mult în agricultura convențională. Se acumulează în legume, fructe și cereale. Odată consumate, organismul uman va transforma azotații în subtanțe cu potențial mare cancerigen. Cum reducem riscurile? Cu temperaturi înalte.

70% din compușii chimici din legume se pierd, dacă le fierbem și aruncăm apa. Ne explică expertul în ingineria mediului, Oanamari Orbuleț.

Ing. Oanamari Orbuleț, Facultatea de inginerie chimică și biotehnologii: „Ei nu se descompun, azotații se dizolvă în apă în care facem fierberea. Și nu ar fi bine să o prelucrăm în continuare, să facem supă, și să o aruncăm.”

Apa de fierbere trebuie aruncată, deoarece are concentrații mari de azotați. Așadar, pentru siguranța noastră, fierbem legumele și le scoatem din vas. Aruncăm apa în care au fiert și facem supă ori ciorbă cu o nouă cantitate de apă.

În coajă, se concentrează mare parte din îngrășămintele de sinteză. Decojirea fructelelor, de exemplu, reduce cu până la 50% azotații. Dacă vrem să păstram coaja, ne ajută bicarbonatul de sodiu, care în general nu lipsește din bucătărie.

Ing. Oanamari Orbuleț, Facultatea de inginerie chimică și biotehnologii: „Cea mai mare concentrație se regăsește în coaja, dar în coajă de regăsesc și vitaminele în cantitatea cea mai mare. Găsim o soluție, dacă vrem să înlăturăm azotații. Bicarbonat de sodiu, o linguriță într-un litru de apă, și ținem la înmuiat 10-15 minute, se duc 70% din azotații prezenți în coajă.”

Bicarbonatul degradează chimic unele pesticide, care sunt mai ușor de îndepărtat astfel.

Legumele și frunzele, cultivate intensiv, și transformate în salată trebuie să aibă suc de lămâie din belșug. Aceasta deoarece vitamina C în cantitate mare împiedică transformarea îngrășămintelor acumulate în plante, în compuși periculoși. În organismul uman.

Prof. univ. dr. Veronica Lazăr, Facultatea de Biologie: „Reduce o reacție nocivă de formare a nitrozaminelor cancerigene. De unde rezultă aceste nitrozamine, din reducerea nitraților. Vitamina C are un rol important în protecția împotriva acestor substanțe cancerigene.”

Supa făcută din vegetale, crescute convenențional, nu se dă sugarilor. Rădăcinoasele - morcov, țelină, păstârnac - acumulează cantități mari de chimicale. Iar la bebeluşi, aceste substanțe chimice în cantitate mare nu mai lasă sângele să se oxigeneze. Pielea se colorează în albastru. Este o urgență medicală. Dar, din fericire, are antidot în spital.

Cu cât plantele sunt expuse la mai multe îngrășăminte de sinteză, chimice, cu atât cantitatea de vitamina C, pe care o produc, e mai mică. Legumele și fructele ecologice NU sunt expuse la îngrășăminte de sinteză, deci nu le acumulează. În plus, neexpuse, vor produce și cantități mari de vitamina C, adică dintr-un nutrient extrem de valoros.

Azotații din agricultură pot fi reduși până la forme inofensive. Substanța care îi elimină, se numește fier zero valent. Aceasta se injectează în sol, iar terenul nu e scos din circuitul agricol. Fierul zero valent este soluția împotriva poluării solului și a pânzei freatice. Care înseamnă, de fapt, poluarea legumelor, fructelor, a cerealelor. Soluția ar trebui gândită ca lege de sănătate publică.

