Femeia a fugit, fiind urmărită de bărbat, dar a reușit să scape și să anunțe Poliția. Bărbatul a fost prins la mai bine de două săptămâni de la comiterea faptei.

„La data de 6 ianuarie, polițiștii au fost sesizați de către o tânără, de 23 de ani, din comuna Băbiciu, județul Olt, cu privire la faptul că, în cursul aceleiași zile, în timp ce se deplasa cu un autoturism în regim ride-sharing, conducătorul auto, un bărbat pe care nu îl cunoaște, i-ar fi făcut avansuri sexuale. Ulterior, acesta s-a abătut de la traseul inițial, intrând într-o zonă slab iluminată, unde ar fi încercat să se urce pe bancheta din spate a autoturismului. Aici, tânăra a fugit, fiind urmărită de bărbat, care a imobilizat-o, femeia reușind să scape și să alerteze poliția”, au anunțat, joi, reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Dolj.

În urma cercetărilor, polițiștii au reușit să îl identifice pe șofer, acesta fiind un bărbat de 39 de ani, din Craiova. El a fost dus la audieri, ulterior fiind reținut pentru 24 de ore, pentru lipsire de libertate.

Bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru luarea unei măsuri preventive.

