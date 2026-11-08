Cum producem curent electric în inimă? Cu sodiu, potasiu, magneziu și calciu – acești electroliți sau minerale sau ioni sunt furnizorii de curent electric. Așadar, bate inima. Există dezechilibre în electroliți, apar palpitațiile sau aritmiile.

Deshidratare din orice cauze? Aveți nevoie de apă băută constant și de săruri electrolitice, să nu sufere tocmai inima. Gripa sau o viroză severă. Apar inflamația, febra și deshidratarea, toate produc aritmii.

Dr. Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog aritmolog: „Este așa-numita reacție inflamatorie sistemică, corpul produce citokine, substanțe care să se apere de virusul respectiv, care e un corp străin. Însă aceste substanțe distrug și celulele normale și apare un exces de electroliți din distrugerea acestor celule.”

Excesul de electroliți din sânge determină aritmii.

Suferă acut rinichii într-o infecție? Aceștia reglează sodiul și potasiul din sânge. Odată ce suferă, nu mențin la valori normale electroliții din sânge. Apar aritmii. În lupta infecțioasă, se modifică hormonii, în special adrenalina, apar aritmii. Aceste cauze, odată corectate, aritmiile dispar. Peste 100 de bătăi pe minut, dar nu la efort. Înseamnă aritmie. Cele mai frecvente aritmii sunt așa-numitele fibrilații atriale.

Prof. univ. dr. Elisabeta Bădilă, Cardiologie, Spitalul Colentina: „De ce e important să încercăm să găsim această fibrilație atrială – 1, pentru că unii nu simt și riscă să ajungă la insuficiență cardiacă sau la complicații de genul accident vascular. Atriile sunt comparate cu o pisică închisă într-un sac, care încearcă să se zbată, contracția ritmică și normală e înlocuită.”

Inima nu reușește să arunce corect sângele la o singură contracție. Sângele stă… în inimă, anormal. Unde… stă, apar cheaguri. Pleacă spre creier și apare accidentul vascular cerebral, pentru că aceste cheaguri astupă vasul.

De aceea, e nevoie și de medicamente anticoagulante. Cum se tratează boala fără medicamente? Blocând semnalele electrice anormale, printr-o intervenție minim invazivă.

Dr. Irina Macovei Dorobanțu, medic specialist cardiolog: „Izolăm lângă venele pulmonare, impulsurile care nu ar trebui să existe și există în fibrilația atrială nu se mai pot propaga - se izbesc de un gard. E precum izolierband, când vrem să izolăm niște fire.”

Toți adulții sănătoși au nevoie de examen cardiologic anual. În analizele de sânge, trebuie să verificați electroliții, prin analiza numită ionogramă. De asemenea, glicemia, funcția tiroidei și funcția renală.